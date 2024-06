Tavaris Williams ist vor kurzem mit der größten falschen Antwort in der Geschichte der Gameshow viral geworden, als er „Mitten in den Hintern“ herausplatzte. Schicksalsrad. Bei einem Auftritt am Jimmy Kimmel Live!wurde er vom Late-Night-Moderator gefragt, ob er über Merchandising-Aktionen rund um seinen Satz „Hearn 'round the world“ nachdenke.

„Haben Sie über Merchandising-Möglichkeiten nachgedacht?“, fragte Kimmel und fügte hinzu: „Denn ich kann mir T-Shirts mit der Aufschrift ‚RIGHT IN THE BUTT‘ vorstellen, Boxershorts, vielleicht auch Aufklärungskampagnen zur Darmspiegelung oder so etwas in der Art.“

An anderer Stelle in ihrem Gespräch fragte Kimmel Williams, ob „direkt in den Hintern“ ein Ausdruck sei, den er häufig verwende, worauf Williams antwortete: „Ich habe diese Wörter noch nie in meinem Leben in der gleichen Reihenfolge verwendet.“ Nun, er tateinmal!

Williams ging tatsächlich mit $9.500 aus dem Schicksalsrad Folge, was Kimmel dazu veranlasste, ihn zu fragen: „Hast du das Geld auf die Bank gelegt oder direkt in den Hintern?”

Kimmel forderte Williams dann auf, einen weiteren Satz zu lösen: „ALLE HÄNDE AUF DEN SCHWANZ.“ Zum Glück löste Williams das richtig.

Sehen Sie Tavaris Williams' Auftritt auf Jimmy Kimmel Live!und holen Sie sich ein „RIGHT IN THE BUTT“-T-Shirt im Consequence Shop oder indem Sie unten auf „In den Warenkorb“ klicken.