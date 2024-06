Der Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul wurde verschoben, nachdem bei Tyson ein Magengeschwür ausgebrochen war.

Der Kampf sollte ursprünglich am 20. Juli im AT&T Stadium in Arlington, Texas, stattfinden und live auf Netflix gestreamt werden.

Anfang dieser Woche wurde der 57-jährige Tyson vorübergehend ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem ihm während eines Fluges übel und schwindelig wurde. Später wurde festgestellt, dass die Symptome das Ergebnis eines Magengeschwürs waren.

Bei einer Nachuntersuchung am Donnerstag empfahlen die Ärzte Tyson, in den nächsten Wochen nur minimales bis leichtes Training zu absolvieren und dann ohne Einschränkungen wieder voll zu trainieren. Aus diesem Grund wurde sein Kampf gegen Paul auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben. Der neue Termin wird bis nächsten Freitag, den 7. Juni, bekannt gegeben.

„Ich möchte meinen Fans auf der ganzen Welt für ihre Unterstützung und ihr Verständnis in dieser Zeit danken. Leider hat mir mein Arzt aufgrund des erneuten Auftretens meines Magengeschwürs geraten, mein Training für ein paar Wochen zu reduzieren, um mich auszuruhen und zu erholen“, sagte Mike Tyson. „Mein Körper ist insgesamt in besserer Verfassung als seit den 1990er Jahren und ich werde bald wieder mein volles Trainingsprogramm aufnehmen. Jake Paul, das hat dir vielleicht etwas Zeit verschafft, aber am Ende wirst du trotzdem ausgeknockt und für immer aus dem Boxsport ausscheiden. Ich weiß die Geduld aller zu schätzen und kann es kaum erwarten, später in diesem Jahr eine unvergessliche Leistung abzuliefern.“

„Ich unterstütze die Verschiebung des Events voll und ganz, damit Mike Tyson am Kampfabend keine Ausreden hat“, sagte Jake Paul. „Meine Fans wissen, dass ich Iron Mike nur in Bestform gegenübertreten möchte, aber lassen Sie uns nichts falsch machen – wenn er mit mir in den Ring steigt, werde ich bereit sein, meinen Sieg mit einem sensationellen Finish zu erringen. Paul gegen Tyson wird ein Kampf für die Ewigkeit und ich verspreche, bei diesem einmaligen Duell mein Bestes zu geben.“

Tyson bestieg den Ring zuletzt 2020 für einen Schaukampf gegen Roy Jones Jr. Sein Profikarriererekord liegt bei 50 Siegen und sechs Niederlagen, davon 44 Knockouts. Paul, ein ehemaliger YouTube-Star, der zum Profiboxer wurde, hat einen Rekord von neun Siegen und einer Niederlage, davon sechs Knockouts.