Nachdem die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley letzte Woche eine israelische Granate mit der kontextuell schrecklichen Phrase „Mach sie fertig“ signiert hatte, wurde der Akt der „Bombensignierung“ online unter die Lupe genommen, und jetzt Kapitän Amerika Im Mittelpunkt des Gesprächs steht Schauspieler Chris Evans.

Insbesondere ein Foto von Evans, auf dem er eine Bombe signiert, ist viral gegangen. Einige vermuten, dass das Bild mit der anhaltenden israelischen Belagerung des Gazastreifens zusammenhängt. Als Reaktion darauf hat der Schauspieler diese „Fehlinformation“ angeprangert und klargestellt, dass das Foto nicht neu ist und tatsächlich 2016 aufgenommen wurde, als er auf einer USO-Tour amerikanische Truppen in der Türkei besuchte.

„Ich war mit einer Gruppe von Schauspielern, Sportlern und Musikern zusammen, um unseren Soldaten meine Wertschätzung zu zeigen“, sagte Evans in einer Erklärung, die er in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Zum Gegenstand selbst erklärte Evans: „Der Gegenstand, den ich unterschreiben sollte, ist keine Bombe, keine Rakete und auch keine Waffe irgendeiner Art. Es ist ein inerter Gegenstand, der nur zu Trainings- oder Ausstellungszwecken verwendet wird.“ Unten sehen Sie einen Screenshot der vollständigen Erklärung.

Zugegeben, die Unterschrift auf einer Bombenattrappe im Jahr 2016 in der Türkei ist tatsächlich ein besseres Bild als die Unterschrift auf einer echten Bombe im Jahr 2024 in Israel. Dennoch waren einige enttäuscht, dass Evans‘ Statement nicht auf den Kontext einging, der das Foto so umstritten machte, da der Schauspieler zum Thema Palästina (wo in den letzten Monaten Zehntausende getötet wurden) schweigt.

Auf Twitter fragten einige Internetnutzer, warum er nicht mehr Aufmerksamkeit erwecke oder zumindest so etwas wie einen Spendenlink an eine entsprechende Wohltätigkeitsorganisation einfüge. Aber hey, wenn man bedenkt, dass Evans dem MCU beitrat, als das Franchise gerade dabei war, Unterstützung vom US-Verteidigungsministerium anzunehmen, im Austausch dafür, dass seine Filme pro-militärischer wurden, ist die Tatsache, dass er sich zumindest von dem anhaltenden Konflikt distanziert, besser als einige mögliche Alternativen.

Evans spielte kürzlich neben Emily Blunt in dem Krimidrama Schmerz-Hustler. Als nächstes wird er im Weihnachtsfilm mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle zu sehen sein Rote Eins.