Johnny Depp, Jeff Bridges, Adam Driver und Jason Momoa werden die Hauptrollen in einem neuen Film von Terry Gilliam spielen. Der Film trägt den Titel Der Karneval am Ende der Tage.

Die Nachricht wurde von Gilliam selbst in einem kürzlichen Interview mit der französischen Publikation bestätigt Premierein dem er die Prämisse des Films erläuterte. „Gott beschließt, die Menschheit zu vernichten, und der einzige, der versucht, uns zu retten, ist Satan, weil er Menschen in der Hölle braucht, sonst hat er in Ewigkeit keinen Job“, sagte er. Depp und Bridges werden Satan bzw. Gott spielen.

„Es wird sehr lustig für diejenigen, die sich gerne beleidigt fühlen“, sagte Gilliam. An anderer Stelle erläuterte er, was er für Bridges Gott-Charakter im Sinn hat. „Er wird nicht der Gott sein, den wir gewohnt sind“, sagte er. „Im Film ist Gott die Natur, aber eine Natur, die mit Ihnen sprechen kann. Ich werde Animation brauchen, um ihn zum Leben zu erwecken, denn in der Szene mit Gott gibt es mindestens fünfzehn Tiere. Es wird kompliziert, denn es muss realistisch sein. Und es wird sehr teuer!“

Laut Gilliam soll die Produktion voraussichtlich im Januar 2025 beginnen.

Der Film ist die neueste Zusammenarbeit zwischen Gilliam und Depp, nach früheren Titeln wie Angst und Schrecken in Las Vegas Und Das Kabinett des Doktor Parnassus.