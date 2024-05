Jon Stewart hat die politische Philosophie „Wach auf und geh pleite“ „so verdammt satt“ und nimmt „Anti-Woke“-Experten und Komiker ins Visier, indem er sie „die größten verdammten Fotzen, die man jemals finden kann“ nennt.

Stewart sprach das Thema auf der Bühne des Greek Theatre in Los Angeles während seines Headliner-Auftritts beim Netflix Is a Joke Fest am Freitagabend an. Er stellte die Vorstellung von „Anti-Wakeness“ in Frage und fragte: „Was verlierst du?“ „Du kannst nichts mehr sagen.“ Was willst du sagen?“

Er fuhr fort und kritisierte die Idee. „Halt deine verdammte Klappe“, sagte er (per Der Hollywood-Reporter), „Und übrigens, die Leute, die über Anti-Woke reden, sind die größten verdammten Fotzen, die man jemals finden kann … Ich habe es einfach so satt. Die aufgewachte Scheiße, du verlierst nichts. Ich bin Komiker – ich habe in 35 Jahren zwei Worte verloren. Mal ehrlich, bist du so verdammt einfallslos, dass du es nicht herausfinden kannst?“

An anderer Stelle während der Aufführung – mit dem Titel „Jon Stewart and Friends“ und mit den besonderen Gästen Jimmy Kimmel, Sarah Silverman und Mike Birbiglia – sprach Stewart über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen und ließ Zweifel an der Kompetenz von Joe Biden aufkommen.

„Ich weiß, dass Liberale sagen: ‚Sagen Sie nicht, dass Joe Biden alt ist‘ – sagen Sie nicht, was die Leute mit eigenen Augen sehen!“ er scherzte. „Du kannst es sagen, er kann uns nicht hören … Ich weiß, dass du weißt, wie verdammt alt er ist, und ich weiß, dass du es nicht sagen willst, weil Trump so beängstigend ist, aber er ist so verdammt alt. Wenn du ihn im Fernsehen siehst, bist du nervös, nicht wahr?“

„Ich sage nicht, dass Biden keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann, er sollte einfach kein Präsident sein“, fügte er hinzu.

Das Set kommt zu dem Zeitpunkt, an dem Stewart im dritten Monat an seinem alten Wohnort ankommt Die tägliche Show. Als nächstes hat Stewart am 8. Juni einen einmaligen Auftritt in Temecula, Kalifornien. Schnappen Sie sich hier Tickets.

