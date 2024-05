(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für ZuckerStaffel 1, Folge 6, „Go Home“, sowie Baby Rentier.)

Ich verdiene keine Anerkennung dafür, dass ich die Wendung vorhergesehen habe, die am Ende kommt Zucker Folge 6, „Geh nach Hause“. Das liegt daran, dass ich mir ehrlich gesagt immer dann einen Witz mache, wenn ich mir eine Sendung ansehe, bei der ich im Voraus gehört habe, dass eine Wendung kommt: „Wäre es nicht lustig, wenn es Außerirdische wären?“

Ich habe über Episoden von gesagt Game of Thrones, Die gute EhefrauUnd Nachfolge… Wirklich, jedes Mal, wenn ich anfange, eine Folge im Fernsehen anzuschauen, mit dem vagen Wissen, dass die betreffende Folge bahnbrechend sein wird, gehen meine Gedanken dahin. Objektiv gesehen weiß ich ja, dass, wenn die große Wendung Außerirdische wären – im Gegensatz zu einem großen Tod, der normalerweise die Wendung darstellt –, dies die Realität eines Prestigedramas grundlegend zerstören würde. Doch ich stets Ich möchte, dass es auf einer kleinen Ebene Außerirdische sind. Weil es lustig wäre.

Also ja, ich habe am Ende von Episode 6 wie ein Idiot gekichert, als John Sugar (Colin Farrell) sich die magische Substanz injiziert, die seine wahre Identität enthüllt: ein blauhäutiger Außerirdischer, der nur vorgibt, ein normaler menschlicher Privatdetektiv zu sein die ganze Zeit. In gewisser Weise ist die eigentliche Enthüllung gar nicht so schockierend, denn bis zu diesem Zeitpunkt war die Zucker Autoren und Regisseure haben deutlich gemacht, dass Sugar vor den meisten Menschen in seinem Leben mindestens ein großes Geheimnis für sich behält, insbesondere vor den schicken Hollywood-Leuten, die ihn angeheuert haben, um ein vermisstes Mädchen zu finden – Episode 6 war größtenteils ein Bruchpunkt und mündete in ein Finale Szene, von der wir alle wussten, dass sie sie enthüllen würde etwas.

Dabei handelt es sich um die Art von altmodischer Enthüllung, die in einer anderen Zeit zu Werbeanzeigen geführt hätte, die die Zuschauer davor gewarnt hätten, „live“ zu schauen, in einer Zeit, in der „Live“-Ansichten überhaupt möglich sind … Im Gegensatz zu den heutigen Streaming-Shows Premiere am Freitag um Mitternacht PST oder am Donnerstag um 21:00 Uhr PST oder vielleicht zu einem unklaren Zeitpunkt dazwischen, denn es spielt keine Rolle, wann es zum Streamen verfügbar ist, Sie werden es sehen, wann Sie möchten und nicht früher.

Ähnlich wie die Vorstellung davon, was es bedeutet, etwas „live“ zu sehen, hat sich auch die Kultur rund um Wendungen im Fernsehen im Streaming-Zeitalter dramatisch verändert: Die gute Nachricht ist, dass Social-Media-Nutzer mittlerweile über jahrelange Erfahrung verfügen, wenn es darum geht, zu verstehen, wie man spricht über Spoiler im Internet, obwohl es natürlich immer noch viele Wendungen gibt. Der real Der Unterschied zu den Tagen der TV-Wasserkühler-Gespräche besteht darin, dass das Publikum immer seltener das Gleiche zur gleichen Zeit sieht, da es heutzutage nur noch sehr wenige Sendungen gibt, die es schaffen, regelmäßig in die Monokultur einzudringen.