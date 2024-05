Ein neuer Dokumentarfilm über die Geschichte von Lollapalooza wird im Mai auf Paramount+ Premiere haben. Aktualisieren: Sehen Sie sich unten den neu enthüllten Trailer an.

Lolla: Die Geschichte von Lollapalooza ist eine dreiteilige Dokumentation unter der Regie von Michael John Warren, die die 30-jährige Laufzeit des Festivals von seinen Anfängen als tourendes Punk-Event bis zu seiner aktuellen Auflage als riesige jährliche Party im Grant Park in Chicago nachzeichnet.

Neben Lollapalooza-Gründer Perry Farrell werden die Dokumentationen Interviews mit Flea von den Red Hot Chili Peppers, Trent Reznor von Nine Inch Nails, Tom Morello von Rage Against the Machine, Lars Ulrich von Metallica, Ice-T, Chance the Rapper und anderen enthalten mehr.

Die Dokumentationen werden ab dem 21. Mai auf Paramount+ in den USA und Kanada sowie am 22. Mai in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich Premiere haben.

Die nächste Folge von Lollapalooza findet vom 1. bis 4. August 2024 in Chicago statt, mit einem Line-up mit SZA, Tyler the Creator, blink-182, The Killers, Future X Metro Boomin, Hozier, Stray Kids, Melanie Martinez, und Skrillex als Headliner.