Julia Louis-Dreyfus nahm kein Blatt vor den Mund, als sie nach ihrer Meinung zu ihrem früheren Co-Star Jerry Seinfeld gefragt wurde, der kürzlich die politische Korrektheit für den Niedergang der Comedyserien im Netzwerkfernsehen verantwortlich machte.

Im Interview mit Die New York Timesdas Vorherige Seinfeld Star lobte die Idee der politischen Korrektheit („sofern sie mit Toleranz gleichzusetzen ist“) als „fantastisch“ und bezeichnete es als „rotes Tuch“, wenn sich ein Komiker darüber beschwert.

„Wenn man aus heutiger Sicht auf Komödien und Dramen von vor 30 Jahren zurückblickt, findet man vielleicht Teile, die nicht gut altern. Und ich denke, ein Gespür für Sensibilitäten zu haben, ist keine schlechte Sache“, sagte Louis-Dreyfus im ersten Teil ihres Gesprächs mit der Journalistin Lulu Garcia-Navarro. „Das heißt nicht, dass dadurch alle Komödien über Bord geworfen werden.“

Sie fuhr fort: „Wenn ich höre, wie die Leute anfangen, sich über politische Korrektheit zu beschweren – und ich verstehe, warum die Leute sich dagegen wehren –, ist das für mich ein Warnzeichen, denn manchmal bedeutet es etwas anderes.“

Zum Kontext: Jerry Seinfeld machte im April „die extreme Linke und den PC-Mist und die Leute, die sich so viele Sorgen darüber machen, andere Leute zu beleidigen“, für das Verschwinden der Netzwerk-Sitcoms verantwortlich, als er mit Der New YorkerObwohl Louis-Dreyfus ihn nicht namentlich erwähnte, ist es klar, dass sie ganz anders denkt.

Im zweiten Teil ihrer New York Times In dem Interview gab die Schauspielerin ihre persönliche Definition von politischer Korrektheit bekannt und sprach darüber, was ihrer Meinung nach die „wahre Bedrohung für die Kunst“ darstellt.

„Mein Eindruck dabei ist, dass politische Korrektheit, soweit sie Toleranz bedeutet, natürlich fantastisch ist“, erklärte Louis-Dreyfus. „Und natürlich behalte ich mir das Recht vor, jeden auszubuhen, der etwas sagt, das mich beleidigt, während ich gleichzeitig sein Recht auf freie Meinungsäußerung respektiere, richtig? Aber das größere Problem – und ich denke, die wahre Bedrohung für die Kunst und die Schaffung von Kunst – ist die Konsolidierung von Geld und Macht. All diese Silobildung von Studios und Verkaufsstellen und Streamern und Distributoren – ich glaube nicht, dass das gut für die kreative Stimme ist.“

Louis-Dreyfus betonte außerdem erneut, dass man „wachsam“ sein müsse, was die „andere Linse“ angehe, durch die Komödien und Dramen heute geschaffen würden: „Selbst klassisch wunderbare, unbestreitbar großartige Filme aus der Vergangenheit sind durchdrungen von Ansichten, die heute nicht mehr akzeptabel wären.“

In letzter Zeit hat Louis-Dreyfus die Komödie über Nichtigkeiten verlassen Seinfeld und die politische Satire von Veep in eine größere Vielfalt von Rollen. Letztes Jahr spielte sie in der A24-Dramedy Du verletzt meine Gefühle, und ihr nächster Film, DienstagIn „The 40 Years of Rhapsody“ spielt sie die Mutter einer todkranken Tochter.

Louis-Dreyfus ist außerdem dem Marvel Cinematic Universe als die mysteriöse Gräfin und spätere CIA-Direktorin Valentina Allegra de Fontaine beigetreten und wird die Rolle im kommenden MCU-Film wieder aufnehmen. Donnerkeile.