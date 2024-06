Crate Digging ist eine wiederkehrende Rubrik, die tief in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben hervorbringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe stellt Hovvdy 10 ihrer Lieblingsalben von Künstlern aus ihrem Heimatstaat Texas vor.

Hovvdy sind schon eine Weile dabei. Seit ihrer Gründung in Austin, Texas vor über einem Jahrzehnt haben Will Taylor und Charlie Martin sowohl Qualität bevorzugt Und Quantität – sie haben in den letzten 10 Jahren fünf Alben, zwei EPs, zwei großartige Cover-Sammlungen und eine Split mit Loafer veröffentlicht. Ihr neuestes selbstbetiteltes Album (eine Doppel-LP, die wir als eine der besten Platten des Jahres bisher bezeichnet haben) ist so majestätisch wie eh und je, voller leidenschaftlichem Songwriting und furchtloser, umwerfender Produktion.

Ein Schlüssel zur Hovvdy-Geschichte war schon immer Taylors und Martins Heimatstaat Texas. Ihr gesamter Katalog ist voll von Verweisen auf den Lone Star State und ihr vom Herzen des Landes inspirierter Sound passt gut in die Weiten des Südwestens.

Wenn sie sich über Zoom über die Lieblingsalben des Duos von texanischen Künstlern unterhalten, sind Martin und Taylor jedoch einen Ozean entfernt und entspannen sich vor ihrer UK-Tour in einem Green Room in Manchester. In der Zwischenzeit wird die Band für Beabadoobee auf ihrer bevorstehenden Herbsttour in Nordamerika (Tickets hier erhältlich) eröffnen, es stehen also noch viele Hovvdy-Shows bevor.

Martin und Taylor stöbern gerne in ihren jeweiligen Listen mit einigen Highlights aus Texas, und sie haben viele Erinnerungen mit diesen Alben verknüpft. Die Liste umfasst mehrere Epochen, vom klassischen Outlaw-Sound von Blaze Foley bis hin zu neueren Favoriten wie Kacey Musgraves' Tieferer Brunnen.

Lesen Sie weiter, um Hovvdys Liste der 10 Alben texanischer Künstler anzuzeigen, die jeder besitzen sollte.