Tut mir leid, aber Sie müssen sich beruhigen, wenn Sie bedenken, dass Taylor Swift sich für Katzen mit einem Auftritt in Deadpool und Wolverine.

Kurz nachdem IMAX monatelange Gerüchte mit einem neuen Poster angeheizt hatte, das die Titelfiguren Händchen haltend und mit Freundschaftsbändern tragend zeigt, die mittlerweile mit der „The Eras Tour“ in Verbindung gebracht werden, veröffentlichte Entertainment Weekly einen Bericht, der diese Idee zunichtemachte.

Holen Sie sich hier Taylor Swift-Tickets

Die Spekulationen über Swifts möglichen Auftritt als Dazzler im Marvel-Film erreichten im Oktober ihren Höhepunkt, als die Hauptdarsteller Ryan Reynolds und Hugh Jackman bei einem Spiel der Chiefs mit Regisseur Shawn Levy gesichtet wurden. Natürlich wurden sie mit Swift vor der Kamera festgehalten, die dort war, um ihren Freund, Tight End Travis Kelce, zu unterstützen.

Obwohl Swift bereits Beziehungen zu Reynolds (über seine Frau Blake Lively) und Levy (der in ihrem Kurzfilm „All Too Well“ aus dem Jahr 2021 auftrat) hatte, deuteten die Fans dies als Zeichen dafür, dass der Popstar in dem mit Spannung erwarteten Film mitspielen würde.

In einem kürzlichen Fandango-Interview lehnten Reynolds und Levy es ab, die Spekulationen zu dementieren. Ersterer sagte: „Alles kann passieren und das ist es, was ich an diesem Universum liebe. Überraschungen sind die Essenz von Totes Schwimmbad.”

In diesem Sinne werden wir die harte Wahrheit über Swift herausfinden in Deadpool und Wolverine bald genug: Der Film kommt in etwas mehr als einem Monat, am 26. Juli, in die Kinos.

Inzwischen ist Swift mit Paramore auf dem britischen/europäischen Teil der „The Eras Tour“ unterwegs. Tickets gibt es hier.