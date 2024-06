Während der letzten Jahre der Superhelden-Dominanz im Fernsehen und an den Kinokassen, Die jungen hat eine deutlich andere Alternative zu den heldenhafteren Charakteren von Marvel und DC geboten. Wie Colby Minifie (die leidgeprüfte Assistentin der Serie, die zur HBIC Ashley wurde) erzählt Folgegefällt ihr, wie die extrem schwarze Komödie von Prime Video eine „total teuflische, verrückte Version der Superheldenwelt“ bietet.

Dennoch haben viele Teammitglieder immer noch eine große Vorliebe für die Charaktere, die in ihrer Show persifliert werden, darunter auch Schöpfer Eric Kripke: Der ausführende Produzent sagt, er schaue sich „alle Superheldensachen an – nicht nur als Recherche, was ein Teil davon ist, aber ich genieße sie. Ich habe jeden einzelnen Marvel-Film gesehen. Ich habe jeden DC-Film gesehen. Ich mag sie als Fan. Es gibt welche, die ich mag, und welche, die ich nicht so mag, aber ich schaue sie mir alle an.“

Unter den Darstellern ist Claudia Doumit, die die umwerfende Politikerin Victoria spielt, die sagt, sie sei mit der Liebe zu Tobey Maguire aufgewachsen. Spider Man Filme, während Karen Fukuhara, die seit Staffel 1 Kimiko spielt, ebenfalls erwähnt Batman Und X-Men.

Fukuhara bekam außerdem viel Kontakt zum Marvel-Universum dank eines Ex, der „super-begeistert“ von dem Franchise war, und sie sagt: „Ich kann verstehen, warum die Leute so begeistert sind – es ist etwas Besonderes, es baut eine Gemeinschaft auf. Ich treffe eine Menge Fans, die Fans unserer Show sind, die auch Fans aller anderen DC- und Marvel-Filme sind. Und es fühlt sich auf jeden Fall gut an, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein.“

Viele Darsteller sehen viele Nuancen in diesem Genre: Die erfahrene Erin Moriarty sagt: „Totes Schwimmbad, Thor: Ragnarokdas waren die, die ich immer geliebt habe – das waren die, die sich ein bisschen über sich selbst lustig gemacht haben.“ Denn schon vor dem Vorsprechen für Die jungenSie sagt, sie habe „Superheldenmüdigkeit“ gehabt, und zwar so sehr, dass sie, als sie zum ersten Mal von der Möglichkeit erfuhr, Starlight zu spielen, einer Freundin eine SMS schrieb, in der sie sagte, die Rolle „klingt so kitschig“. Dann las sie tatsächlich das Drehbuch, „und ich dachte, perfekt. Und seitdem hat sich meine Vorhersage, wie es werden würde, nur noch weiter erhöht.“

Dies ist nicht Moriartys erstes Mal als regulärer Darsteller in einer Superheldenserie, obwohl sie schnell erwähnt, dass Marvels Jessica Jones (in der sie die beste Freundin der Titelfigur spielte, die schließlich ihre eigenen Kräfte bekommt) war eine „weiblich geprägte und kantige und antiheldenorientierte Handlung. Um es ganz klar zu sagen, ich liebte es, in dieser Show zu sein. Es gibt eine veraltete Formel, die den Mann und die Naive einbezieht, die wir bereits vor Die jungen – wir müssen uns nicht über das Genre lustig machen, um das zu erreichen. Für dieses Erlebnis liebe ich Marvel auf ewig.“