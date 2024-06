Russell Crowe hat zugegeben, dass ihm der Gedanke an eine bevorstehende Fortsetzung von „ein wenig unangenehm“ ist. Gladiator das sich derzeit in Produktion befindet.

Crowe spielte in dem historischen Epos aus dem Jahr 2000 die Hauptrolle und gewann für seine Darstellung des römischen Feldherrn Maximus Decimus Meridius einen Oscar. Jetzt, rund 24 Jahre später, legt Regisseur Ridley Scott den letzten Schliff an einen Fortsetzungsfilm, in dem es um die Figur von Lucius geht, dem Neffen von Joaquin Phoenix‘ Commodus, der im Originalfilm von Crowes Maximus gerettet wurde.

Als Crowes Charakter am Ende von Gladiatorwird er nicht in der kommenden Gladiator 2. Er äußerte sich dennoch in einem aktuellen Interview auf Kyle Meredith mit …

„Ich fühle mich ein wenig unwohl, weil sie einen weiteren Film machen – denn natürlich bin ich tot und habe kein Mitspracherecht bei dem, was gemacht wird“, gab Crowe zu. „Aber bei ein paar der Dinge, die ich gehört habe, denke ich mir – nein, nein, nein, das gehört nicht zur moralischen Entwicklung dieser bestimmten Figur. Aber ich kann nichts sagen, es ist nicht meine Aufgabe, ich liege 1,80 Meter unter der Erde. Also werden wir sehen, wie das ist.“

„Das stimmt, auf eine komische Art und Weise – ich denke zurück: das Alter, in dem ich war, als ich diesen Film drehte, und all die Dinge, die danach kamen, die Türen, die mir dieser Film öffnete“, fuhr Crowe fort. „Ich bin ganz ehrlich: Es ist definitiv ein Hauch von Melancholie, ein Hauch von Eifersucht dabei.“ Dann witzelte er: „Ich erinnere mich, als ich Sehnen hatte.“

Gladiator 2 In „The Last Man“ wird Paul Mescal als Lucius zu sehen sein, neben Denzel Washington, Pedro Pascal und Joseph Quinn. Connie Nielsen (Lucillia, die Mutter von Lucius) und Derek Jacobi (Senator Gracchus) werden ihre Rollen aus dem Originalfilm wieder aufnehmen. Die Fortsetzung soll derzeit am 22. November 2024 in die Kinos kommen.

Crowe wird den Großteil des Sommers im Rahmen seiner „Indoor Garden Party“-Reihe auf Welttournee verbringen, zu der auch eine Reihe von US-Shows im August gehören. Außerdem hat er kürzlich die Dreharbeiten zu Nürnbergin dem er den deutschen Kriegsverbrecher Hermann Göring spielt.