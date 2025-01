Emilia Pérez Star Karla Sofía Gascón hat ihren Twitter -Account deaktiviert, nachdem er sich für frühere Tweets entschuldigt hat, die rassistische und islamfeindliche Ansichten enthalten. Seit der Entschuldigung sind noch mehr Beiträge wieder aufgetaucht, darunter eine, in der sie sagt, Hitler habe „einfach seine Meinung zu den Juden“.

Am Donnerstag befasste sich der erste offen transakteur, der für einen Oscar nominiert wurde VielfaltSprich: „Ich möchte das Gespräch um meine früheren Social -Media -Beiträge anerkennen, die verletzt wurden. Als jemand in einer marginalisierten Gemeinschaft kenne ich dieses Leiden nur zu gut und es tut mir zutiefst leid für die, die ich Schmerz verursacht habe. Mein ganzes Leben lang habe ich für eine bessere Welt gekämpft. Ich glaube, Licht wird immer über die Dunkelheit triumphieren. “

Viele der Tweets (übersetzt aus Gascóns Muttersprache Spanisch) waren zuerst von der Journalisten Sarah Hagi wieder aufgetaucht. Die Beiträge befassen sich mit der Vielfalt bei den Oscars, dem George Floyd Shooting und den Muslimen.

In einem besonders aktuellen Tweet kritisierte sie die 2021 Academy Awards für die Mühe bei der Vielfalt: „Immer mehr die #oscars sehen wie eine Zeremonie für unabhängige und Protestfilme aus, wusste ich nicht, ob ich mir einen Afro-Korean angesehen habe Festival, eine schwarze Demonstration von Materie oder 8m. Abgesehen davon eine hässliche, hässliche Gala. “

In einem anderen Fall sprach Gascón die Tötung von George Floyd 2020 durch die Polizei von Minnesota: „Ich denke wirklich, dass sich nur sehr wenige Menschen jemals um George Floyd, einen Drogenabhängigen, Swindler gekümmert haben, aber sein Tod hat dazu dient, erneut zu demonstrieren, dass es Menschen gibt die immer noch Schwarze als Affen ohne Rechte betrachten und Polizisten als Attentäter betrachten. Sie sind alle falsch. „

Es gab auch mehrere Beiträge, die islamophobische Ansichten enthielten. „Der Islam wird zu einer Brutstätte der Infektion für die Menschheit, die dringend geheilt werden muss“, schrieb Gascón 2016.

„Bis wir Religionen verbieten, die gegen europäische Werte verstoßen und gegen die Menschenrechte verstoßen, wie dem Islam, unter dem Schutz der Verehrungsfreiheit, werden wir keinen Teil des großen Problems beenden, mit dem wir konfrontiert sind“, fügte sie im Jahr 2020 hinzu. an den Glauben festhalten. “

Nach der Entschuldigung tauchten weitere Beiträge wieder auf, einschließlich der oben genannten Verteidigung von Hitler. „Dies ist die gleiche alte Geschichte“ Black Sklaves und Frauen in der Küche „“, heißt es. „Aber es ist meine Meinung und es muss respektiert werden. Ich verstehe nicht so viel Weltkrieg gegen Hitler, dass er einfach seine Meinung zu den Juden hatte. So geht die Welt. “

Bevor Gascón der erste offene Trans-Schauspieler wurde, der eine Oscar-Nominierung erhielt, erhielt er bei den Golden Globes die gleiche Auszeichnung und gewann zusammen mit den Co-Stars Zoe Saldaña, Selena Gomez und Adriana Paz den Preis für die beste Schauspielerin.

