Nach der Wiedererlangung der Kontrolle über den Originalfilm von 1999 Dogma Kevin Smith treibt seine Pläne für eine Fortsetzung von Harvey Weinstein voran.

Smith teilte die Neuigkeiten während einer Vorführung zum 25-jährigen Jubiläum von mit Dogma beim Vulture Festival am Wochenende. „Manche Leute werden sagen: ‚Fass es verdammt noch mal nicht an.‘ „Du wirst es ruinieren“, sagte Smith. „Und ich bin hier, um Ihnen zu sagen: Das werde ich. Ich bin verdammt gekitzelt. Ich habe einen Weg hinein gefunden.“

Der Filmemacher schlug außerdem vor, dass Matt Damon und Ben Affleck, die im Originalfilm die Hauptrollen spielten, für die Fortsetzung zurückkehren würden. Nachdem er dem Paar geholfen hatte, ihren Oscar-nominierten Film zu „retten“. Jagd auf guten Willensagt Smith, das Duo schulde ihm etwas. „Ich konnte das 25 verdammte Jahre lang vor ihren Augen halten, weshalb sie immer wieder in allen Filmen auftauchen. Erwarten Sie einen Cameo-Auftritt von ihnen – mehr als einen verdammten Cameo-Auftritt. Nur so bekommen wir eine Dogma Fortsetzung gemacht wird, wenn sie da sind. Verlassen Sie sich also darauf, dass diese Leute da sind“, fügte Smith hinzu.

Wie letzten Monat bekannt wurde, sicherte sich Smith die Rechte an Dogma erneut, nachdem der einstige Eigentümer Weinstein es jahrelang als „Geisel“ gehalten hatte. Smith beabsichtigt, den Film im Jahr 2025 erneut in die Kinos zu bringen und ihn für die gesamte Filmlaufzeit im Streaming verfügbar zu machen, alles zur Feier seines 25-jährigen Jubiläums.

Smiths jüngster Film, Der 4:30-Filmist jetzt draußen. Noch einmal besuchen Folgeist das Interview mit Smith vom letzten Monat, in dem er über die Lage der Filmindustrie, seine Karriere und mehr sprach.