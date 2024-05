Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2019 veröffentlicht. Er wird heute anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von The Blue Album erneut veröffentlicht.

Es wird niemanden schockieren zu hören, dass (trotz unserer Gefühle gegenüber ihrer neuesten Platte) viele unserer Autoren dabei sind Konsequenz des Klangs Sie sind mit Weezer als zentralem Teil ihrer Identität aufgewachsen. Persönlich verbrachte ich den Großteil meines ersten Studienjahres im Jahr 2002 damit, zwischen denselben fünf „Keep Fishin'“-inspirierten Weezer/Muppets-T-Shirts zu wechseln, die ich im Hot Topic in der Northwoods Mall in Peoria, Illinois, gekauft hatte. Unsere Liebe zum frühen Weezer ist immer noch tief und stark und nähert sich nun einem Meilenstein: Heute jährt sich die Veröffentlichung von Weezer zum 30. Mal Das blaue Album. Um das zu feiern, haben wir einige unserer Lieblingsmusiker (und andere Weezer-Fans) gebeten, ihre eigenen Geschichten über „Undone (The Sweater Song)“, „Buddy Holly“ und alles andere zu erzählen.

Erste Eindrücke von Weezer und Das blaue Album

Anna Waronker (dieser Hund.): Sie waren unsere Freunde. Wie Klassenkameraden, mit denen wir Zeit verbrachten, außer dass wir in Bands waren, die zusammen spielten und Zeit miteinander verbrachten.

Tony Maxwell (dieser Hund.): Meine erste Erinnerung an Weezer war, als ich sie in einem kleinen Club in Hollywood sah – The Dragonfly, glaube ich – und ich war überwältigt davon, wie ansprechend und einprägsam die Songs waren. Bald darauf sahen sie uns im Music Machine in West LA spielen, nicht weit von ihrem Wohnort entfernt, und schnell entstand eine gegenseitige Bewunderung. Als ich es zum ersten Mal hörte Das blaue AlbumIch war erstens beeindruckt von der Tatsache, dass sie Ric Ocasek als Produzent gewonnen haben, und zweitens war ich glücklich, endlich all diese großartigen Songs zu haben, zu denen ich in meinem Auto herumfahren konnte.

Chris Conley (Saves the Day): Ich erinnere mich, dass ich das Video zu „Undone – The Sweater Song“ gesehen habe 120 Minuten Eines Abends auf MTV am Ende der achten Klasse. Alternative Musik war zu dieser Zeit riesig und es schien, als wäre jede neue Band, die herauskam, die beste Band der Welt. Weezer war sicherlich keine Ausnahme. Die Atmosphäre des Videos war sofort einladend und seltsam, aber anders und cool und anders als alle anderen Videos, die damals herauskamen. Weezer war weder nervös noch ängstlich; Sie ähnelten eher Green Day mit ihrem respektlosen Sinn für Humor und ihrem unglaublichen Pop-Gespür. Die meisten Bands wirkten damals in ihren Liedern und Bildern düster und grüblerisch und knurrten oder blickten finster, aber dieses Video war anders. Es fühlte sich an wie ein surrealer Partyfilm in Zeitlupe mit ein paar seltsamen Kerlen, gekleidet in Klamotten, die sie in den Schränken ihrer Eltern gefunden hatten.



Das einzige Problem war, dass ich keine Ahnung hatte, worüber zum Teufel sie sangen! Allerdings hatten die meisten Bands damals Texte, die selten Sinn ergaben, also ging ich am nächsten Tag zu Sam Goody und kaufte die CD. Vom ersten Anflug des Akustik-Intros bei „My Name Is Jonas“ bis zum letzten verblassenden Feedback und der Basslinie von „Only in Dreams“ war das Album wie ein zuckersüßes Dream-Pop-Opus. Die Inszenierung von Ric Ocasek war perfekt. Es gab laute, verzerrte Gitarren gemischt mit akustischen Arpeggien, Doo-Wop-Hintergrundgesang, entscheidende Basslinien über knallhartem Schlagzeug, wunderschöne Melodien und kreischende Gitarrensoli. Es gab sogar einige Lieder, die eine emotionale Tiefe verrieten, mit Texten über Liebe und Verlust und jugendliche Tagträume und jugendliche Sehnsüchte. Mit anderen Worten: Es ging nicht nur um Pullover!

Masanori Christianson (Rogue Wave): Minneapolis hatte diesen Radiosender der University of Minnesota, Radio K, und sie hatten „Undone (The Sweater Song)“ gespielt, und ich weiß noch, dass ich dachte: „Oh, das ist irgendwie skurril und cool, und ich mag es.“ Was ist das?“ Ich glaube, Weezer ist kurz danach praktisch explodiert. Wissen Sie, das ist ein ziemlich unabhängiger Sender, und ich glaube nicht, dass ich Weezer dort jemals wieder gehört habe.

Martin Courtney (Immobilien): Als wir in der zweiten Klasse waren, arbeitete der Vater meines besten Freundes für einen großen Plattenhändler und hatte Millionen von CDs in seinem Keller. Ich erinnere mich, dass wir eines Tages im Hinterhof rumhingen oder so, und er reichte es uns und meinte: „Das würde euch bestimmt gefallen.“ Und dann erinnere ich mich, dass wir uns beide super darauf eingelassen haben. Er hatte seinen kleinen Ghettoblaster, und wir würden gerne im Hinterhof rumhängen, Festungen bauen und so und zuhören Das blaue Album.



Dann, als ich mit der High School anfing, erzählte mir jemand von der Existenz von Pinkerton. Ich erinnere mich nur daran, wie ich gesagt habe: „Warten Sie, das haben sie ein anderer Album. Was?!“ Dann habe ich mich wirklich darauf eingelassen. Als ich angefangen habe, kam es mir so vor, als wäre es schon sehr alt, aber wahrscheinlich waren es erst zwei oder drei Jahre, nachdem es herauskam.

Damit einher ging die Wiederentdeckung Das blaue Album Und dann behaupten meine Freunde und ich diese Identität irgendwie gerne als alternative Kinder. Unsere ganze Identität drehte sich um unsere Fangemeinde von Weezer und darum, zu sagen: „Wir stehen auf seltsame Sachen, wie Weezer.“ Wir stehen auf Musik wie diese, von der Sie noch nie gehört haben Multi-Platin-Album aus den 90ern.”

Wir haben eine Band gegründet, nur um zu covern Das blaue Album. Wir haben die gesamte Platte gelernt und eine Show gespielt, in der wir sie von vorne bis hinten gecovert haben. Also ja, wir waren tief, tief Blaues Album Köpfe, auf jeden Fall.