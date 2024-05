Der erste Trailer für Thelmadie Komödie mit June Squibb in der Hauptrolle über eine Oma, die gegen hochrangige Betrüger vorgeht, ist da.

Thelma folgt Squibb als 93-jährige Thelma Post, die von Telefonbetrügern, die sich als ihr Enkel (Fred Hechinger) ausgeben, um 10.000 US-Dollar betrogen wird. Nachdem die Polizei sagt, dass sie ihr nicht helfen kann, bittet sie ihren Freund Ben (Richard Roundtree) um Hilfe und macht sich auf den Weg, sich zu rächen. Die Besetzung wird durch Parker Posey, Clark Gregg, Malcolm McDowell und mehr ergänzt.

Der Film kommt am 21. Juni in die Kinos und wird über Magnolia Pictures veröffentlicht. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Thelma wurde erstmals im vergangenen Januar beim Sundance Film Festival 2024 uraufgeführt. In ihrer Rezension FolgeLiz Shannon Miller lobte die Mischung aus Komik und echter Gefühlstiefe im Film und nannte ihn einen „Liebesbrief an die Omas“.

Dies ist nur das neueste Projekt für einen immer noch recht aktiven Squibb, der in auftrat Sag Mama nicht, dass der Babysitter tot ist im April und soll im kommenden Jahr eine Rolle spielen Inside Out 2. Unterdessen wird Hechinger in einem der am meisten erwarteten Filme des Jahres 2024 auftreten: Gladiator 2und Posey ist der Besetzung von beigetreten Der Weiße Lotus für die dritte Staffel der gefeierten Show.