„Track by Track“ ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song einer Veröffentlichung führen. Heute geht Ela Melo, Leadsängerin von Rainbow Kitten Surprise, auf jeden einzelnen Song des umfangreichen neuen Albums der Band ein.

Es ist eine ganze Weile her, seit Rainbow Kitten Surprise neue Musik veröffentlicht hat – das letzte Projekt der Gruppe in voller Länge war 2018 Anleitung: Freund, Liebe, freier Fall. Man würde jedoch nie ahnen, dass es eine solche Lücke gibt, wenn man bedenkt, wie das ausverkaufte Publikum am 6. Mai im Brooklyn Bowl in Nashville ein paar Tage vor der Veröffentlichung des neuen Albums der Band zusammenkam. Love Hate Spieluhr. „Willkommen zurück, RKS!“ war der gemeinsame Refrain zwischen den Liedern.

Bei 22 Liedern, Love Hate Spieluhr ist eine langwierige Anstrengung und die Realität ist, dass die Mitglieder von RKS einfach viel zu sagen hatten. „Für uns ist es so etwas wie ein Re-Branding“, sagt Gitarrist und Sänger Bozzy Keller.

Holen Sie sich hier Rainbow Kitten-Überraschungstickets

Vor dem Konzert des Abends setzt sich Leadsängerin Ela Melo mit uns zusammen Folge um jeden einzelnen Song durchzusprechen Love Hate Spieluhr, knallroter Lippenstift auf ihrer Kaffeetasse. Für sie dreht sich das Album um die uralte Balance zwischen Liebe und Hass.

„Sie sind nicht nur in unserem Gehirn oder sogar in unseren Emotionen“, erklärt sie. „Sie sind eine greifbare Kraft – so greifbar wie die Schwerkraft oder elektromagnetische Energien. Sie sind echte physikalische Kräfte und sie bestimmen das Universum.“

Während die Fans geduldig auf neue Musik der Band warten, nimmt Ela auch den aktuellen Stand der Online-Konversation zur Kenntnis – und diese Meinung wiederholt sie später auf der Bühne des Brooklyn Bowl.

„Ich denke, es gibt für alles einen Platz. Wenn Sie es hassen, hassen Sie es – jetzt reden wir darüber, warum. Wenn du es liebst, liebst du es – lass uns darüber reden, warum“, sagt sie. „Das ‚Warum‘ ist mir viel wichtiger als ein Kompliment. Unabhängig davon, was die Leute darüber sagen, sage ich: ‚Vielen Dank, dass Sie sich meine Musik anhören.‘“

Strom Love Hate Spieluhr Weiter unten finden Sie Elas Track-by-Track-Aufschlüsselung der einzelnen Songs auf dem Album.