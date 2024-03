Die Liste der Musiker und Schauspieler, die in der lang erwarteten Serie auftreten Das ist Spinal Tap Fortsetzung wächst weiter, mit der Nachricht, dass Lars Ulrich von Metallica, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Das Kindermädchenist Fran Drescher, und weitere werden in der kommenden Mockumentary zu sehen sein.

Jeder, der den Originalfilm gesehen hat, weiß, dass Schlagzeuger in der Welt von Spinal Tap ein unglückliches Schicksal erleiden, sodass es für Ulrich und Smith möglicherweise nicht gut ausgehen wird. Unterdessen schlüpft Drescher wieder in ihre urkomische Rolle als Plattenlabel-Publizistin und „Gastgeberin der Allerbesten“ Bobbi Flekman.

Weitere neu enthüllte Ergänzungen zum Film sind Don Lake (Die Bonnie Hunt Show), John Michael Higgins (Best in Show), Jason Acuña (Esel), Nina Conti (Familienstammbaum), Griffin Matthews (Der Flugbegleiter), Kerry Godliman (Nach dem Leben), Chris Addison (Veep) und Komiker Brad Williams, laut Frist.

Darüber hinaus wird Paul Shaffer als Promotion-Repräsentant des Plattenlabels Artie Fufkin zurück sein, der einen der berühmten Sätze des Originalfilms vorbrachte: „Tu mir einen Gefallen, tritt mir in den Arsch!“

Wie bereits berichtet, wird der Film auch Gastauftritte von Sir Elton John, Sir Paul McCartney, Questlove, Garth Brooks und Trisha Yearwood enthalten.

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung haben in New Orleans bereits begonnen New York Post Erhalten Sie einige Bilder vom Set von Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer als Spinal Tap-Bandmitglieder Nigel Tufnel, David St. Hubbins und Derek Smalls sowie Aufnahmen von Rob Reiner als Regisseur Marty DiBergi und Schafer als Fufkin.

Das Original Das ist Spinal Tap Der Film wurde diesen Monat vor 40 Jahren, im März 1984, veröffentlicht. Erleben Sie hier noch einmal seine lustigsten Momente.