Der Bär Star Jeremy Allen White ist Berichten zufolge die erste Wahl für die Rolle von Bruce Springsteen im kommenden Film, der die Entstehung seines bahnbrechenden Albums dokumentiert Nebraska.

Der Film mit dem Titel Befreie mich aus dem Nichtse, wird von Scott Cooper geschrieben und inszeniert (Verrücktes Herz), der die Biografie von Warren Zanes aus dem Jahr 2023 adaptiert, Befreie mich aus dem Nichts: Die Entstehung von Bruce Springsteens Nebraska.

Wie Deadline berichtet, ist Produzent Scott Stuber nicht nur dabei, White für die Hauptrolle zu gewinnen, sondern befindet sich auch in Gesprächen mit A24, um den Film zu drehen. Die Produktion soll im Herbst dieses Jahres in Springsteens Heimatstaat New Jersey beginnen. Sowohl The Boss als auch sein langjähriger Manager Jon Landau sollen „aktiv“ an dem Projekt beteiligt gewesen sein.

White spielte zuletzt in „A24“ mit Die Eisenklaue. Derzeit dreht er in Chicago die nächsten beiden Staffeln seiner gefeierten Hulu-Serie Der Bär. Berichten zufolge versuchte Hulu, die Staffeln drei und vier zusammen zu drehen, da seine Stars (White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach usw.) immer voller waren.

In der Zwischenzeit macht der echte Springsteen das, was er am besten kann: auf Tour gehen. Er hat letzte Woche gerade eine neue Reihe von Tourdaten in Phoenix gestartet und wird den größten Teil des Jahres unterwegs sein. Tickets für seine kommenden Shows sind hier erhältlich.