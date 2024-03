Die in New York lebende Künstlerin HELANG ist mit einer donnernden neuen Single „Wise Devil“ über ihr selbst gegründetes Label Dauntless Records zurück. Voller Indie-Dance-Vibes und dynamischer Techno-Elemente bietet diese Single einen Einblick in ihre kommende 3-Track-EP „Lovers of the Unknown“, die am 16. Mai erscheinen soll.

„Wise Devil“ behält durchgehend einen rhythmischen Puls bei, begleitet von seidigen Vocals, die eine hypnotisierende, groovige Atmosphäre schaffen. Da die chinesisch-amerikanische DJane und Produzentin ein bedeutendes Jahr erwartet, wird ihre kommende EP „Lovers Of The Unknown“ die Vielfalt von HELANGs sich entwickelndem Musikstil zeigen. Im Vorfeld des Mai-Debüts der EP können Fans mit einer zweiten Veröffentlichung im April rechnen, während HELANG sich auf die Enthüllung des kompletten Projekts vorbereitet.

„Wise Devil ist ein vom Indie-Dance inspirierter Techno-Song, den ich in zwei Studio-Sessions fertiggestellt habe. Es ist Synthesizer-lastig, emotional und dennoch energisch und umfasst alle Qualitäten, die mich als Künstler inspirieren. Ich habe dieses Lied geschrieben, in dem es darum geht, in schwierigen Herausforderungen Schönheit zu finden und mich in ihrer Welt zu behaupten.“ – HELANG

HELANG ist für ihre dynamischen Sets bekannt und stand neben Branchenriesen wie z. B. auf Bühnen Testpilot (Deadmau5), John Digweed, Camelphat, Eli Brown, Joris Voorn, Mathame, Adam Ten, und mehr. Ihre Musik wurde auch von Koryphäen gelobt, darunter Joseph Capriati, Marco Carola, Paco Osuna, Karotte, Nicholas Masseyeffund andere.

Schauen Sie sich unten „Wise Devil“ an!