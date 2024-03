Dies ist eine exklusive Vorschau auf Consequence Daily, unserem täglichen Newsletter mit exklusiven Analysen und Essays sowie den neuesten Schlagzeilen und anderen Links zum Lesen. Abonnieren Sie jetzt, um Ihr kostenloses Exemplar zu erhalten

In einem seiner letzten Newsletter berichtete Matt Belloni von Puck News über die Einschaltquoten für Apple TV+ im Februar, und diese sind nicht besonders gut: Nielsens monatlicher Gauge-Bericht über die Streaming-Zuschauerzahlen zeigt, dass Apple 0,29 % der Gesamtzuschauerzahlen ausmacht. Zum Vergleich: Netflix führt alle Streamer, die nicht YouTube heißen, mit 7,8 %, gefolgt von Hulu und Prime Video mit jeweils 2,8 %, Disney+ mit 1,9 %, Tubi mit 1,7 %, Peacock mit 1,4 und Max mit 1,3 %.

Fairerweise muss man sagen, dass Apple TV+ nicht über den Backkatalog seiner Konkurrenten verfügt. Aber was Apple TV+ an Größe fehlt, macht es durch Qualität wett. Ich sage das als jemand, dessen Saufgelage nicht mehr so ​​sind wie früher. Da mein Arbeitstag normalerweise durchschnittlich 12 Stunden pro Tag beträgt und ich zusätzlich noch die Verpflichtungen habe, Vater eines kleinen Kindes zu sein, bleiben mir etwa 75 Minuten max Ich habe jeden Tag genug Zeit, um mir etwas anzuschauen, bevor ich mir Melatonin nehme und ohnmächtig werde. Ich habe mich immer mehr zum Programm von Apple TV+ hingezogen gefühlt.

Ein Teil davon hat definitiv mit meinen Interessen zu tun: Meister der Luftdie Nachfolgeserie von Steven Spielberg und Tom Hanks Bande der Brüderwar eine der am meisten erwarteten Fernsehsendungen seit ihrer ersten Ankündigung im Jahr 2019. Ich bin auch ein Fan des Alternative-Reality-Genres und bin derzeit daran interessiert Für die ganze Menschheit (Ich bin nur in Staffel 3, also bitte keine Spoiler). Wenn ich damit fertig bin, habe ich die neue John Wilkes Booth-Serie Fahndung auf meiner engeren Auswahlliste der Shows, die ich mir ansehen möchte.

Ich freue mich auch auf die nächste Staffel von Schrumpfung mit Jason Segal, Harrison Ford und Jessica Williams sowie der nächste Teil von Entführen mit Idris Elba. Die neue Komödie Palm Royale mit Kristen Wiig sieht lustig aus und ich habe auch Gutes darüber gehört Konstellation Und Abfindungaber wie gesagt, ich habe nur etwa 75 Minuten am Tag zur Verfügung.

Das Ganze könnte wie ein Werbespot für Apple TV+ rüberkommen, ist es aber nicht – wenn Tim Cook mir jedoch Bargeld überweisen möchte, akzeptiere ich das gerne. Der Punkt ist, dass Apple TV+ viele großartige Inhalte bietet und während andere Streamer derzeit ihre Kosten konsolidieren oder senken, um der Wall Street zu gefallen, steckt Apple immer noch viel Geld in seine Programme – Meister der Luft allein sollen mehr als 250 Millionen US-Dollar gekostet haben. Bewertungen sind nicht alles, insbesondere für ein Technologieunternehmen wie Apple, das seine Programmierung als Tor zu seiner teureren Hardware nutzen kann. Aber im November 2024 ist es auch fünf Jahre her, dass Apple TV+ auf den Markt kam, und wenn sich die Einschaltquoten nicht verbessern, kann man nicht umhin zu denken, dass das Unternehmen seine Content-Strategie überdenken wird.

Wohin geht Apple von hier aus? Live-Sport scheint ein wichtiger Teil der Gleichung zu sein; Der Streamer hat bereits Verträge mit der MLS und der MLB abgeschlossen und ist auch mit den Streaming-Rechten der NBA und der Formel 1 verbunden. Unterdessen glaubt Belloni, dass es Apples Aufgabe wäre, ein Filmstudio zu erwerben und seinen Katalog erheblich zu erweitern – wie es Prime Video 2021 mit MGM tat. Einige Leute glauben, dass Apples langfristiges Vorhaben eine Übernahme von Disney ist, aber das scheint noch Jahre her.

Ich weiß nur, dass es bereits viele tolle Inhalte gibt. Und im Namen von Apple hoffen wir, dass bald auch viele andere zu dieser Erkenntnis gelangen.