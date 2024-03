Lily Gladstone hat es vielleicht verpasst, einen Oscar zu gewinnen, aber vielleicht wurde ihr eine noch größere Ehre zuteil, als ihr von den Ältesten des Blackfeet-Reservats ein Stehkopfschmuck überreicht wurde.

Entsprechend Tulsa-WeltDie Verleihung eines Stehkopfschmucks ist eine seltene Ehre, da er aus Adlerfedern, Bisonfell, Stachelschweinfedern, Hermelinfellen und Weiden besteht und als heilig und Symbol sowohl der natürlichen als auch der übernatürlichen Welt gilt.

Gladstone war die erste indigene Person, die einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin gewann, und die erste, die für ihre Leistung in Martin Scorseses Film als beste Hauptdarstellerin bei den Oscars nominiert wurde Mörder des Blumenmondes. Während ihrer Dankesrede für den Golden Globe sprach sie insbesondere die Blackfoot-Sprache.

Tausende indigene Völker aus den gesamten USA und Kanada reisten an, um an der Gladstone-Zeremonie teilzunehmen, die am Dienstagabend in Browning, Montana, stattfand. Theda New Breast, ein Mitglied der Women's Stand-Up Headdress Society, erzählte Tulsa-Welt dass es sich um die bislang größte Zusammenkunft von Stand-up-Headdress-Mitgliedern handelte. „Das ist viel größer als die Oscars“, sagte sie. „Wenn Lily wächst, wird sie uns mitnehmen. Sie bringt alle Frauen mit.“

Bei der Zeremonie sagte Everett Armstrong, Mitglied des Blackfeet-Stammes, zu Gladstone: „Dank Ihnen können Rez-Kinder in allen Reservaten hier und in Kanada ihre Träume verfolgen.“

In ihren eigenen Bemerkungen sagte Gladstone: „Ich fühle mich so glücklich und gesegnet, dass ich Blackfeet bin und hier sein darf. Es ist etwas ganz Besonderes, so zu sein, wie wir sind, da zu sein, wo wir herkommen. Und ich weiß, dass es manchmal auch eine wirklich schwierige Sache sein kann, aber alle guten Dinge sind schwierig.“