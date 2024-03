Ich weiß jetzt viel mehr über Jerrod Carmichaels Vorlieben, als ich jemals gedacht hätte. Der Komiker praktiziert eine extreme Form radikaler Ehrlichkeit und richtet die Kamera auf unerwartete und überraschende Weise auf sich selbst für HBOs Jerrod Carmichael Reality Showeine achtteilige Serie, in der Carmichael enthüllt, wie sich sein Leben seit seinem öffentlichen Coming-out als schwul im Jahr 2022 verändert hat – nicht nur in Bezug auf seine romantischen Beziehungen, sondern auch in Bezug auf seine Beziehungen zu seinen Freunden und seiner Familie.

Das Ergebnis ist eine furchtlose Auseinandersetzung mit Carmichaels persönlichen Problemen auf eine Weise, die sich als universell erweist, weil er so offen darüber spricht, wie alle Fäden seines Lebens miteinander verwoben sind. Er macht ziemlich oft das, was er so gut kann – mit einem Mikrofon auf einer Bühne zu sitzen und mit einem Publikum über sein Leben zu sprechen –, aber die meisten größeren Enthüllungen kommen aus eher aufrichtigen Momenten, wenn die Kameras ihn tiefgründig verfolgen intime Mode.

Zeit für eine kurze Offenlegung: Lawrence Everson, der bei dieser Show als leitender Tonmischer fungierte, ist ein Freund von mir. Abgesehen davon, dass ich auf ethischer Ebene offen darüber sprechen wollte, wollte ich es auch erwähnen, denn als ich zum ersten Mal von Lawrences Beteiligung hörte, war es für mich eine kleine Überraschung; Er arbeitet hauptsächlich an Dokumentarfilmprojekten, und das hatte ich aufgrund der ersten Ankündigung auch angenommen Jerrod Carmichael Reality Show wäre eine Komödie.

Stattdessen gibt es einige humorvolle Momente, aber es ist definitiv ein Dokumentarfilm – einer, der offen über die Existenz der Kameras und die Konstruktion bestimmter Szenarien spricht. Schließlich ist die Fähigkeit des Dokumentarfilms, die Wahrheit einzufangen, ständig im Wandel; Außerhalb der eigentlichen Quantenmechanik gibt es keine bessere Anwendung des Beobachtereffekts, der Vorstellung, dass das Beobachten eines Ereignisses einen unbestreitbaren Einfluss darauf hat.

Reality-Show Er geht jedoch stark darauf ein und scheut sich nie, das Kamerateam bei den Vorbereitungen für eine Aufnahme zu zeigen. Diese rauen Momente sind ein Feature, kein Fehler, und verstärken das authentische Gefühl, das eindeutig das Ziel ist.

Im Laufe der Staffel ist Carmichael offensichtlich dabei, herauszufinden, wer er als schwuler Mann ist, was bedeutet, dass er sich einem langjährigen Freund nähert, oft auch aus der Ferne, und gleichzeitig mit der Treue zu kämpfen hat. Seine Beziehung zu Mike ist jedoch mehr als nur eine Quelle des Dramas – sie ist auch eine Linse, durch die er andere Beziehungen in seinem Leben betrachten kann.