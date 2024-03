Martin Scorsese wird sowohl Moderator als auch Produzent einer neuen religiösen Dokumentarserie für Fox Nation sein. Betitelt Martin Scorsese präsentiert: The SaintsDie achtteilige Serie wird das Leben von (Sie haben es erraten) acht verschiedenen Heiligen aufzeichnen und am 16. November uraufgeführt.

Martin Scorsese präsentiert: The Saints wird die Geschichten von Persönlichkeiten wie Jeanne d’Arc und Johannes den Täufern durch Nachstellungen und Diskussionen vor der Kamera zwischen Scorsese und historischen Experten behandeln. Die von Matti Leshem kreierte Show bietet die Regie von Elizabeth Chomko und das Drehbuch von Kent Jones. Mit der Ankündigung schließt sich Scorsese Leuten wie Kevin Costner, Rob Lowe und Dan Aykroyd an, die in den letzten Jahren allesamt Projekte für den von Fox News betriebenen Streaming-Dienst geleitet haben.

„Ich habe den größten Teil meines Lebens mit den Geschichten der Heiligen gelebt, über ihre Worte und Taten nachgedacht, mir die Welten vorgestellt, in denen sie lebten, die Entscheidungen, denen sie gegenüberstanden, die Beispiele, die sie gaben“, sagte Scorsese in einer Erklärung. „Dies sind Geschichten von acht sehr unterschiedlichen Männern und Frauen, von denen jeder sehr unterschiedliche Perioden der Geschichte durchlebt und darum kämpft, dem Weg der Liebe zu folgen, der ihnen und uns durch die Worte Jesu in den Evangelien offenbart wird.“

Der christliche Fokus ist für sie nichts Neues Mörder des Blumenmondes Regisseur, da er es in vielen seiner früheren Projekte zu einem Schwerpunkt gemacht hat, darunter auch in Filmen wie Die letzte Versuchung Christi Und Schweigen. Berichten zufolge wird die Filmikone ihre religiöse Erkundung mit seinem nächsten Drehbuch fortsetzen, das auf Shusaku Endos Buch basiert Ein Leben von Jesus.

Das Thema der Show passt auch perfekt zum restlichen Programm von Fox Nation. Ursprünglich im Jahr 2018 als Ergänzung zu Fox News gestartet, ist der Streaming-Dienst nach und nach gewachsen und bietet nun auch eigens produzierte Programme an, die sich an sein weitgehend konservatives Publikum richten.

In den Nicht-Fox-News-Nachrichten Scorseses neuester Film Mörder des Blumenmondes ist seit kurzem zum Streamen auf Apple TV+ verfügbar, was manche als den besten Streaming-Dienst bezeichnen, den niemand sieht. Schauen Sie sich den Oscar-nominierten Film hier auf der Plattform an. Sie können auch hier nachlesen, wo er auf unserer Liste der besten Filme des Jahres 2023 gelandet ist, sowie hier unser offizielles Ranking seiner Filmografie.