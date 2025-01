Das BeachLife Festival hat sein Line-up für 2025 bekannt gegeben, mit Lenny Kravitz, Sublime und Alanis Morissette an der Spitze.

Das dreitägige Festival findet vom 2. bis 4. Mai in Redondo Beach, Kalifornien, statt. Weitere bemerkenswerte Acts sind Train, Pretenders, Jackson Browne, Mt. Joy, CAKE, OAR und The Beach Boys sowie The Struts, Aloe Blacc, Digable Planets, Susanna Hoffs, Skip Marley, Sugar Ray und Marcus King. Die vollständige Aufstellung finden Sie weiter unten.

Tickets für das BeachLife Festival 2025 sind derzeit über Ticketmaster erhältlich, wobei die Optionen „Allgemeiner Eintritt“, „Allgemeiner Eintritt Plus“, „VIP“, „Captain“, „Captain Plus“ und „Admiral“ verfügbar sind.

Die diesjährige Ausgabe des BeachLife Festivals dient als Einführung in den California Surf Club, der Gourmetküche, handgefertigte Cocktails und persönlichen Service bietet und dabei die Hauptbühne und die Küste von Redondo Beach überblickt.

Anmerkung des Herausgebers: Wenn Sie eine Reise zum BeachLife Festival planen, können Sie über Booking.com 15 % auf Reise und Unterkunft sparen.