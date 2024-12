Das mit Spannung erwartete Biopic über Bob Dylan, Ein völliges UnbekanntesNächste Woche, am 25. Dezember, feiert die Premiere endlich Premiere, und für diejenigen, die auf der Suche nach dem perfekten Kleidungsstück für den Kinobesuch sind, hat Levi’s eine neue, vom Film inspirierte Bekleidungskollektion vorgestellt.

Die Kollektion trägt den Titel „Levi’s Vintage Clothing x A Complete Unknown“ und umfasst eine Jacke und eine Jeans, die von den Kostümen der Stars inspiriert sind – und Folge’s Filmdarsteller des Jahres – Timothée Chalamet, nach dem Vorbild echter Kleidung, die Dylan in seinen frühen Jahren trug.

Die Jacke, die auf der Levi’s-Website für 1.200 US-Dollar gelistet ist, ist in der gelbbraunen Farbe „Dig Yourself Brown“ erhältlich und besteht zu 100 % aus Leder. Wer es kauft, erhält es in einem speziellen Paket, das auch Noten für „A Hard Rain’s a-Gonna Fall“ enthält, eine Nachbildung der Cue-Card aus dem „Subterranean Homesick Blues“-Video, ein Filmfoto von Chalamet, der die Jacke trägt und „Kostümnotizen auf der Innentasche“. Ein völliges Unbekanntes Außerdem notieren Sie den Outfitwechsel und die Szene, in der das Produkt vorgestellt wird.“

Die Hose, die für 495 US-Dollar gelistet ist, wird mit einem limitierten Gürtel mit D-förmiger Schnalle sowie Noten für „Girl from the North Country“, einer weiteren „Subterranean Homesick Blues“-Cue-Karte und einer getippten Notiz im Paket geliefert Uhrentasche, auf der Dylan zitiert wird: „Ich lasse dich in meinen Träumen sein, wenn ich in deinen sein kann.“

In einem Beitrag auf Levi’s Website erklärte der Kostümdesigner für Ein völliges UnbekanntesArianne Phillips, beschrieb, wie die Zusammenarbeit zustande kam. „Als ich nach Kostümen für den Film recherchierte, fiel mir immer wieder auf, dass Bob Dylan während seiner gesamten Karriere durchgehend Levi’s trug, sowohl auf der Bühne als auch abseits der Bühne“, sagte sie. „Also habe ich mit Paul O’Neill bei Levi’s zusammengearbeitet, um mir dabei zu helfen, Original-Jeans von Levi’s zu beschaffen und die Bootcut-501-Jeans herzustellen sowie die Super Slim Levi’s-Jeans nachzubilden, die Dylan 1965 trug … Zu meiner Überraschung und Freude habe ich das gefunden Dylans Reise konnte anhand seiner Levi’s authentisch nachgezeichnet werden.“

Ein bemerkenswertes Merkmal der von Dylan inspirierten Jeans ist der Einsatz eines Einsatzes an jedem Bein, der im wirklichen Leben von seiner damaligen Freundin Suze Rotolo in die Hose des Sängers eingenäht wurde, damit er die Hose mit Stiefeln tragen konnte.

„Es war aufregend, Dylans Originaljeans mit dem eingesetzten Panel nachzubilden und einzigartige Ephemera in die Präsentation einzubeziehen, um sicherzustellen, dass unsere neue Kollektion die romantischen Themen des Films einfängt und gleichzeitig den ikonischen Levi’s-Look eines beispiellosen Genies originalgetreu nachbildet“, sagte O’Neill. Schauen Sie sich unten die Bilder der Produkte an.

Ein völliges Unbekanntes wird von James Mangold inszeniert und erstmals im Januar 2020 angekündigt. Anfang dieses Monats gab Dylan – der Mangold Notizen zum Film lieferte – dem Projekt auf Twitter seinen Gütesiegel und lobte Chalamet als „brillanten Schauspieler“.