Liam Neeson, Sharon Stone und mehrere andere Schauspieler haben ihre Unterstützung für Kevin Spacey zum Ausdruck gebracht und seine Rückkehr in die Filmindustrie gefordert, nachdem Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens seine Karriere seit 2017 weitgehend zum Scheitern gebracht hatten.

Die Unterstützungsbekundungen wurden von Spaceys Freunden – darunter Neeson, Stone, F. Murray Abraham und Stephen Fry – abgegeben Der Telegraph im Zuge neuer Vorwürfe, die durch die Max-Dokumentation gegen ihn erhoben werden Spacey entlarvt.

„Kevin ist ein guter Mann und ein Mann mit Charakter“, sagte Neeson. „Er ist einfühlsam, wortgewandt und unvoreingenommen, mit einem großartigen Sinn für Humor. Er ist auch einer unserer besten Künstler im Theater und vor der Kamera. Persönlich gesehen braucht unsere Branche ihn und vermisst ihn sehr.“

Spacey stand im Jahr 2022 wegen angeblicher unerwünschter sexueller Annäherungsversuche gegenüber dem damals 14-jährigen Anthony Rapp vor Gericht, wurde jedoch für nicht haftbar befunden. Ebenso wurde er letztes Jahr vor einem britischen Gericht in zwölf Fällen angeklagt und für nicht schuldig befunden. Nach diesen rechtlichen Entlastungen versuchte er kürzlich ein Comeback und trat in dem Film auf Peter Fünf Acht früher in diesem Jahr.

Spaceys Rückkehr verlief jedoch nicht ohne Widerstand. Vor Peter Fünf AchtSpacey erschien auch im Film von 2023 Kontrolle, das aufgrund des Drucks im Zusammenhang mit Spaceys Beteiligung aus seinem ursprünglichen Premiere-Veranstaltungsort verdrängt wurde. Früher in diesem Monat, Spacey entlarvt ist bei Max angekommen und hat sich seitdem zu einer Top-Streaming-Serie auf der Plattform entwickelt.

Aber wie Spaceys Freunde wie Stone es sehen, ist er „ein Genie“ und sollte wieder willkommen sein. Weiter sagte Stone: „Es ist schrecklich, dass (Spaceys Ankläger) ihm vorwerfen, dass er sich nicht damit abfinden konnte, dass er ihn benutzt und mit sich selbst verhandelt hat, weil sie ihre geheimen Absichten nicht verstanden haben.“

Zu seiner Aussage sagte Abraham – der selbst wegen sexuellen Fehlverhaltens angeklagt wurde: „Ich bürge uneingeschränkt für ihn. Wer sind diese Geier, die einen Mann angreifen, der im Gegensatz zu so vielen anderen öffentlich seine Verantwortung für ein bestimmtes Verhalten übernommen hat? Er ist ein vortrefflicher Mann, ich stehe an seiner Seite, und wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“

In der Zwischenzeit feierte Spacey Weihnachten 2023, indem er sich mit Tucker Carlson wie ein verrückter Verrückter benahm, wissen Sie, wie ein Genie.