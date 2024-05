„Track by Track“ ist eine wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song ihrer neuesten Veröffentlichung führen. Hier führt uns Sänger Chase H. Mason durch Gatecreepers neue LP, Dunkler Aberglaube.

Gatecreeper, die modernen Anbieter des amerikanischen Death Metal, sind mit ihrem dritten Album zurück: Dunkler Aberglaubeund zunächst für ihr neues Label Nuclear Blast.

Über die LP sagt Sänger Chase H. Mason: „Viele der Songs vereinen übernatürliche Ideen mit meinen eigenen Erfahrungen. Aber der Titel selbst ist eine Anspielung auf die Superstition Mountains in unserem Heimatstaat Arizona. Es ist eine wunderschöne Bergkette, umgeben von Tragödien und Legenden über verborgenes Glück.“

Dunkler Aberglaube wurde in den God City Studios in Salem, Massachusetts, mit dem gefeierten Produzenten und Converge-Gitarristen Kurt Ballou aufgenommen, der das Album auch gemischt hat.

Gatecreeper – bestehend aus Mason, den Gitarristen Eric Wagner und Israel „Izzy“ Garza, dem Schlagzeuger Metal Matt Arrebollo und dem Bassisten Alex Brownare – unterstützen derzeit die schwedischen Metal-Veteranen In Flames auf einer US-Tour, die bis zum 26. Mai in Dallas läuft. Von dort aus werden sie mit Unterstützung von Undeath, Jarhead Fertilizer und Final Gasp ab dem 28. Mai in Santa Fe, New Mexico, eine Headliner-Tour in Nordamerika starten und eine Plattenveröffentlichungsshow in ihrer Heimatstadt im Nile Theatre in Mesa, Arizona, absolvieren. Holen Sie sich hier Tickets.

Anlässlich der heutigen Veröffentlichung des Albums (17. Mai) hat Chase H. Mason eine Track-by-Track-Aufschlüsselung angeboten Dunkler Aberglaube ausschließlich für Folge unten. Hören Sie sich das Album über den Apple Music Player an und sehen Sie sich unten Masons Beschreibung jedes Titels an.

„Toter Stern“:

Wir wollten die Platte mit einem Paukenschlag beginnen und etwas Melodisches und Großes ganz in den Vordergrund stellen. Obwohl wir von Anfang an Gitarrenmelodien verwendet haben, haben wir bei diesem Song wirklich die nächste Stufe erreicht. Es gibt verschiedene Leads, die ein- und ausgehen, sowie ein wirklich cooles Solo von Izzy. Das Strophe-Riff hat eine gewisse Sprungkraft oder einen gewissen Groove, der sich für mich sehr natürlich anfühlt, sodass ich stimmlich wirklich darüber hinwegfließen konnte. Groß in Flammen – Clayman Einfluss auf diesen. Textlich handelt es sich um ein Liebeslied über eine Sternschnuppe.

„Vergessenheit“:

Nachdem wir den Leuten mit „Dead Star“ etwas etwas anderes geboten hatten, wollten wir anschließend einen energiegeladenen und „klassischeren“ Song im Gatecreeper-Stil veröffentlichen. Ich habe das Gefühl, dass dies ein noch strengerer schwedischer Death Metal-Stil ist, als wir es jemals in der Vergangenheit getan haben. Wir haben Kurts berühmtes Candy-Corn-HM-2-Pedal für die zusätzlichen Gitarrenebenen dieses Songs verwendet, um ihn wirklich in den Vordergrund zu rücken. Es gibt auch einen großen Punk-Einfluss in diesem Song. Die Texte sind eher persönlicher Natur und handeln von den Auswirkungen oder Nachwirkungen eines traumatischen Ereignisses.

„Der schwarze Vorhang“:

Dies ist einer der sehr rockorientierten Songs auf dem Album. Es ist definitiv ein neuer Sound oder Stil von uns, aber ich denke, wir haben ein paar neue Einflüsse integriert und gleichzeitig den Gesamtsound von Gatecreeper beibehalten. Wir haben bei vielen Gitarren ein Chorus-Pedal verwendet, um die Leads im Gothic-Rock-Stil zu betonen. Als Einfluss oder Inspiration würde ich Paradise Lost oder sogar HIM nennen. Textlich handelt dieses Lied von Wahrsagerei. Die Texte sind aus der Sicht von jemandem, der im Fegefeuer gefangen ist, zwischen Leben und Sterben, und darum bettelt, von einer übernatürlichen Kraft wieder zum Leben erweckt zu werden.