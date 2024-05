„Track by Track“ ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song einer Veröffentlichung führen. Heute stellt unser May CoSign Lip Critic ihr explosives Debütalbum vor: Hex-Händler.

Es ist ein wichtiger Einstiegspunkt für Lip Critic, aber es lohnt sich zu wiederholen: Wie viele Punkbands haben zwei Schlagzeuger, keine Gitarristen, und klingen, als würden sie eine lange, explosive, überwältigende Elektro-Séance erschaffen? So gut wie keine, also sind Lip Critic mit einem Sound entstanden, der sich brandneu anfühlt.

Das in New York ansässige Elektro-Punk-Quartett – das auch unser Mai-CoSign ist – hat eine Vorliebe für Dramatik und surrealen Humor. Ihre Musik ist aufgeladen, aber auch zutiefst seltsam; Suchen Sie nicht weiter als nach „In the Wawa (Convinced That I Am God)“, das den alltäglichen Umstand, bei einem Wawa ein Sandwich zu bestellen, aufgreift und es wie einen pulsierenden Fiebertraum präsentiert.

Sogar die Reaktionen der Band auf diese Track-by-Track-Aufschlüsselung wirken direkt wie aus einer lange verschollenen dystopischen Fantasy-Serie – wenn man einen Blick darauf wirft, findet man Erwähnungen von Kulten, Streichen, „Eine Stadt aus Subway-Brot bauen“ und dem Raub einer Metzgerei (im Lied „Bork Pelly“) und Herumspielen mit „Nutztier-DNA“. Für diese Gruppe junger, ruheloser Musiker scheint das alles völlig übertrieben zu sein, aber angesichts des Selbstvertrauens, der Neuartigkeit und der ästhetischen Einheit ihres Sounds ist es ihnen nicht fremd, sich dem Chaos hinzugeben.

Ihre Einflüsse reichen von Slipknot und Andy Kaufman über Deerhoof und Death Grips bis hin zu Videospielen und Soul Coughing sowie einer Vielzahl anderer linker Musikrichtungen. Sie alle genießen ähnlich vielseitige Prüfsteine, aber Sänger Bret Kaser ist einer der Hauptgründe dafür, dass diese Songs so surrealistische Formen annehmen.

„Es gibt diese Linie, die sich durch alle Lieder zieht, von Absurdität und einer Art Verderbtheit“, erzählt Kaser Folge. „Vieles davon besteht darin, dass ich die Aufnahmetaste drücke und vollständig improvisierte Läufe über die Songs mache, dann zurückgehe und die Improvisation bearbeite … das ist eine Menge Monty Python-Stildenken.“

Hex-Händler Sicherlich handelt es sich um eine lockere, durchgängige Erzählung, aber selbst die einzelnen Stücke in sich aufzunehmen, ist eine Meisterleistung der Vorstellungskraft. Ja, Lip Critic gibt es viele, aber es wirkt wie furchtlose Großzügigkeit.

Strom Hex-Händler Unten finden Sie die Track-by-Track-Aufschlüsselung von Lip Critic.