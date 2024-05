Alle acht Folgen der neuen Serie Billy Corgans Abenteuer im Carnyland werden jetzt über die Website und App von The CW gestreamt, nachdem sie alle auf einmal am Dienstag (14. Mai) Premiere hatten.

Die Reality-Show ohne Drehbuch begleitet den Frontmann der Smashing Pumpkins durch sein Leben als Eigentümer und Förderer der National Wrestling Alliance. Im Laufe der acht Episoden trifft der Rockstar auf eine Truppe exzentrischer Wrestler, während er gleichzeitig seine Musikkarriere (seine Pumpkins-Bandkollegen treten in der gesamten Serie auf) und sein Familienleben (während Corgan eine Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin Chloe Mendel plant) unter einen Hut bringt ).

Holen Sie sich hier Smashing Pumpkins-Tickets

„Der Wiederaufbau der historischen Marke NWA war sowohl eine Ehre als auch eine Herausforderung, und diese Show öffnet sozusagen die Türen weit“, erklärte Corgan in einer Pressemitteilung. „Um den Ruhm und die Entschlossenheit zu zeigen, die nötig sind, um in einem Sport, bei dem es nur um den Gewinner geht, erfolgreich zu sein. Es ist nicht immer schön, aber ich bin stolz auf das, was wir bisher erreicht haben.“

Mendel fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, einen Einblick in das wilde Leben unserer Familie durch die Welt des Wrestlings und Rock’n’Rolls zu geben.“

Regie bei der Serie führen Brian Volk-Weis und Ian Roumain, die neben Corgan, Mendel, Cisco Henson und Benjamin J. Frost auch als ausführende Produzenten fungieren.

„Die Zusammenarbeit mit Chloe und Billy war einer der Höhepunkte meiner Karriere, und ich werde ewig dankbar dafür sein, dass wir uns in ihr Leben und ihre Geschäfte einlassen (ich weiß, dass die Welt es genießen wird, zuzusehen)“, kommentierte Volk-Weiss.

Abenteuer im Carnyland gipfelt in einer „Wedding Day“-Episode, die die Hochzeit von Corgan und Mendel dokumentiert.

Corgan übernahm 2017 die National Wrestling Alliance mit der Absicht, die Marke zu modernisieren und gleichzeitig ihr Erbe aus den 80er-Jahren zu würdigen. Dieses große Engagement hat seine Aktivitäten bei Smashing Pumpkins nicht gebremst, da die Band diesen Sommer Green Day unterstützen und Headlinershows spielen wird (Tickets gibt es hier).

Unten können Sie sich eine Frage-und-Antwort-Runde mit Corgan zur Serie sowie den offiziellen Trailer ansehen. Alle acht Episoden können kostenlos über die Website von The CW oder die The CW-App gestreamt werden.