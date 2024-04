Filmfans erfahren, wie weit wann der Apfel vom Stamm gefallen ist Die Wächter, geschrieben und inszeniert von Ishana Night Shyamalan, kommt diesen Sommer in die Kinos. Vor seiner Veröffentlichung am 14. Juni hat Warner Bros. einen Trailer zum übernatürlichen Horrorfilm mit Dakota Fanning in der Hauptrolle veröffentlicht. Sehen Sie es sich unten an.

Kommt von M. Night Shyamalans Tochter, Die Wächter basiert auf dem gleichnamigen Horrorroman von AM Shine aus dem Jahr 2021. Darin ist Fanning als 28-jährige Künstlerin namens Mina zu sehen, die in einem abgelegenen Wald im Westen Irlands strandet, wo sie „neben drei Fremden gefangen ist, die jede Nacht von mysteriösen Kreaturen beobachtet und verfolgt werden“.

Der Trailer beginnt damit, dass Fanning ihrem Papagei sarkastisch sagt, er solle „versuchen, nicht zu sterben“, bevor sie für einen Abend in der Stadt eine Perücke aufsetzt. Der Clip zeigt dann ihre Figur, wie sie auf dem Weg zu ihrem Ausflug in den Wald an einem Pfosten vorbeifährt, der mit Flugblättern über vermisste Personen übersät ist.

Als Fannings Autoradio- und Telefonsignale bedrohlich gestört werden, macht sie das weise Entscheidung, in den dunklen Wald hinauszugehen, um um Hilfe zu bitten. Dann taucht aus dem Nichts eine mysteriöse Frau auf, bietet durch eine versteckte Tür Schutz und stellt Fanning einer Gruppe Fremder vor.

Zur Besetzung gehört neben Fanning auch Georgina Campbell (Verdacht), Oliver Finnegan (Outlander) und Olwen Fouere (Der Nordmann). M. Night Shyamalan produzierte das Regiedebüt seiner Tochter zusammen mit Ashwin Rajan und Nimitt Mankad, mit Jo Homewood und Stephen Dembitzer als ausführenden Produzenten.

Ishana wird nicht die einzige Tochter von M. Night Shyamalan sein, die diesen Sommer ins Rampenlicht tritt. Saleka Shyamalan wird im kommenden Horrorfilm des Filmemachers Popstar Lady Raven spielen. Fangen, mit Josh Hartnett als unerwartetem Serienmörder. Sehen Sie sich den kürzlich veröffentlichten Trailer noch einmal an.

Beide Filme sind Teil von M. Night Shyamalans First-Look-Deal mit Warner Bros., den er bisher nutzt, um den Nepo-Baby-Diskurs voranzutreiben.