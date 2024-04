Anfang dieses Monats kündigte Lionsgate die Wiederbelebung von an Das Blair Witch-Projekt Franchise mit einem neuen Film. Im Anschluss an diese Ankündigung hat sich nun die Besetzung des Originalfilms zu Wort gemeldet, um Lionsgates „25 Jahre Respektlosigkeit“ anzuprangern und vor dem Neustart neue Forderungen zu stellen.

Das Original wurde 1999 über Artisan Entertainment veröffentlicht Blair Witch Project In den Hauptrollen spielten Joshua Leonard, Heather Donahue (jetzt Rei Hance) und Michael Williams, die für das Projekt ihre richtigen Namen und ihr Abbild verwendeten. Seit Artisan Entertainment im Jahr 2003 von Lionsgate aufgekauft wurde, hat die Besetzung jedoch angeblich einiges an Respektlosigkeit erlebt, bis hin dazu, dass sie gezwungen wurde, vor Gericht zu gehen, nur um ihre eigenen Namen zurückzugewinnen (seit ihrer Blair-Hexe „Charaktere“ waren geistige Eigentumsrechte des Produktionshauses).

Die Ankündigung des Neustarts im letzten Monat war jedoch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. In den sozialen Medien begann Leonard, Details über „die absolute Entmenschlichung, die wir Schauspieler im Laufe von 25 Jahren gespürt haben“ zu veröffentlichen, sowie darüber, dass Lionsgate die Bemühungen der Besetzung, Kontakt aufzunehmen, weiterhin ignorierte. „An diesem Punkt sind es 25 Jahre Respektlosigkeit gegenüber den Leuten, die den Löwenanteil (Wortspiel beabsichtigt) der Gewinne aus UNSERER Arbeit eingeheimst haben, und das fühlt sich sowohl eklig als auch klassenlos an.“

Als Leonards erste Posts Aufsehen erregten, schlossen sich weitere Stimmen seinen Forderungen nach Veränderung an. In einer eigenen Erklärung beschrieb Hance „drei Jahre Rechtsstreitigkeiten“, in denen sie nur versuchte, ihren Namen zurückzugewinnen, und sagte: „Ich hatte sicherlich nie vor, einen 1,5-seitigen Vertrag über 1.000 US-Dollar ohne einen Anwalt oder Agenten zu unterzeichnen, als ich 23 war, um mich zu verpflichten.“ für den lebenslangen Diebstahl meiner grundlegenden Besitztümer – meines Namens, meines Bildes und meiner Stimme … Wir sind weitergezogen, aber es scheint, dass (Lionsgate) dies niemals tun wird, also ist es an der Zeit, dass sie uns für diese fortgesetzte Nutzung bezahlen.“

Die Gruppe beteiligte auch Williams – sowie viele der Regisseure und Produzenten des Originalfilms, darunter Daniel Myrick, Eduardo Sánchez und Gregg Hale – und veröffentlichte einen offiziellen Brief mit Forderungen, in denen sie um „rückwirkende + zukünftige Reste“ und „sinnvolle Beratung“ baten ” auf Zukunft Blair-Hexe Projekte und die Schaffung eines „Blair Witch Grant“, um einem „unbekannten/aufstrebenden Genrefilmemacher“ ein jährliches Stipendium in Höhe von 60.000 US-Dollar (das Budget des Originals) zu gewähren.

„Unser Film wurde jetzt zweimal neu gestartet, beide Male waren aus Sicht der Fans, der Kinokassen und der Kritiker eine Enttäuschung“, heißt es in dem Brief. „Keiner dieser Filme wurde mit nennenswertem kreativem Input des Originalteams gedreht. Als Insider, die die Blair Witch erschaffen haben und seit 25 Jahren hören, was die Fans lieben und wollen, sind wir Ihre größte, aber bisher ungenutzte Geheimwaffe!“

Die Produzenten und Regisseure ihrerseits sagten: „Während wir, die ursprünglichen Filmemacher, das Recht von Lionsgate respektieren, das geistige Eigentum nach eigenem Ermessen zu monetarisieren, müssen wir die bedeutenden Beiträge der Originalbesetzung hervorheben … als die buchstäblichen Gesichter dessen, was geworden ist.“ Bei einem Franchise sind ihre Ähnlichkeiten, Stimmen und echten Namen untrennbar miteinander verbunden Das Blair Witch-Projekt… Wir feiern das Vermächtnis unseres Films und sind gleichermaßen davon überzeugt, dass die Schauspieler es verdienen, für ihre dauerhafte Verbindung mit dem Franchise gefeiert zu werden.“

Lesen Sie unten die vollständigen Briefe der Besetzung sowie der Regisseure und Produzenten.

Der Neustart von Lionsgate wird voraussichtlich von Jason Blum und Roy Lee produziert. Zuvor zwei Blair-Hexe Fortsetzungen wurden veröffentlicht: 2000er Jahre Buch der Schatten: Blair Witch 2und 2016 Blair-Hexe.

