Das Zeichentrickfilmpaar von Trey Parker und Matt Stone – South Park: Größer, länger und ungeschnitten Und Team America: Weltpolizei – wird dieses Jahr 4K Ultra HD-Neuveröffentlichungen erhalten.

Das Duo ist 1999 Süd Park Der Film, der 2024 sein 25-jähriges Jubiläum feiert, erscheint am 25. Juni in 4K Ultra HD/Blu-ray™ (hier vorbestellen). Die Neuauflage enthält Bonusinhalte wie Kommentare von Parker und Stone, eine Musik zu „What would Brian Boitano Do?“, Kinotrailer und zum ersten Mal eine „Sing-a-long“-Version des Films. Die „Sing-a-long“-Version von South Park: Größer, länger und ungeschnitten wird außerdem am 23. und 26. Juni in ausgewählten Kinos Premiere haben, präsentiert von Fathom Events.

2004er Jahre Team America: Weltpolizei erhält am 25. Juni auch die 4K Ultra HD/Blu-ray™-Behandlung (hier vorbestellen). Zusätzlich zu einer digitalen Kopie des Films enthält die Bonus-Neuveröffentlichung den unzensierten und unbewerteten Ausschnitt des Films auf Blu-ray und eine Vielzahl von Extras hinter den Kulissen. Zuschauer können auch sehen, wie „Team Amerika“Sehen Sie, wie die Filmemacher Miniaturpyrotechnik einsetzten, schauen Sie sich „Up Close with Kim Jong-Il“ an und genießen Sie gelöschte Szenen und Outtakes aus dem Film.

Während Trey Parker und Matt Stone ihre Filme der Vergangenheit feiern, haben sie für die Zukunft einen neuen in Arbeit. Kendrick Lamar arbeitet mit dem zusammen Süd Park Macher einer Live-Action-Komödie, deren Veröffentlichung im Jahr 2025 geplant ist.

Parker und Stone haben bereits 2021 einen Vertrag mit ViacomCBS über sechs weitere Staffeln abgeschlossen Süd Park und satte 14 Filme, es werden also sicherlich noch mehr von den Machern kommen.