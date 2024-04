Eddie Vedder hat das Line-up für das Ohana Festival 2024 bekannt gegeben, seine jährliche Musikparty, die am Doheny State Beach in Dana Point, Kalifornien, stattfindet. Das diesjährige Line-up umfasst Vedders eigenen Pearl Jam als Headliner an zwei Abenden sowie Neil Young + Crazy Horse, Garbage, Alanis Morissette, The Breeders, Maren Morris, Crowded House und Turnpike Troubadours.

Weitere bemerkenswerte Acts sind IDLES, Black Pumas, Jenny Lewis, Cat Power (mit Dylan '66), Kim Gordon, Glen Hansard, Dogstar (mit Keanu Reeves), Gabriels, Ibibio Sound Machine, Peter Cat Recording Co., La Lom und mehr.

Holen Sie sich hier Tickets für das Ohana Fest 2024

Das Ohana Fest 2024 findet an drei Tagen vom 27. bis 29. September statt. Tickets, einschließlich eintägiger und dreitägiger GA- und VIP-Pässe, werden ab Donnerstag, dem 25. April, über die Website des Festivals erhältlich sein. Mitglieder des Ten Clubs von Pearl Jam haben Zugang zu einem speziellen Vorverkauf, der jetzt läuft.

Nächsten Monat werden Pearl Jam eine ausgedehnte Tour zur Unterstützung ihres neuen Albums starten. Dunkle Materie. Tickets erhalten Sie hier.

