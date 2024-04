Marvel hat einen neuen Trailer für veröffentlicht Deadpool und Wolverine, das kommende Comic-Epos mit R-Rating, mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman als unseren titelgebenden, unflätigen Helden. Der Trailer ist von Madonnas „Like a Prayer“ untermalt und voller F-Bomben – einschließlich des Superhelden-Schlagworts dieses Sommers „LFG“.

Regie: Shawn Levy (Fremde Dinge), im Film arbeitet Deadpool (Reynolds) mit ihm zusammen A Wolverine (Jackman) – aber nicht Die Wolverine haben wir in früheren X-Filmen gesehen. Nein, dieser hat offenbar seine ganze Welt im Stich gelassen, was sich wie eine Anspielung auf die klassische Comic-Geschichte anfühlt Alter Mann Logan. Und auf diese beliebte Geschichte wird an anderer Stelle im Trailer Bezug genommen, als sich herausstellt, dass jemand (Emma Corrins große, böse Cassandra Nova?) einen riesigen, toten Ameisenmann als Basis benutzt.

Die Aufnahme, in der Ant-Mans Helm geöffnet wird, zeigt auch Auftritte von Lady Deathstrike (Kelly Hu in X2: X-Men United) und Azazel (Jason Flemyng in X-Men: Erste Klasse), plus einen Höhepunkt bei Aaron Stanfords Rückkehr als Pyro. Uns wird auch der liebenswerte Dogpool gezeigt, aber der größte Knaller von allen dürfte eine letzte Aufnahme sein, die Folgendes beinhaltet: Ist das ein Doctor Strange-Portal?

(Was andere Ostereier betrifft, Totes Schwimmbad Fans werden verstehen, warum der Laden „Liefeld's Just Feet“ der beste Witz ist, der jemals in einem Marvel-Film gemacht wurde.)

Erscheint am 26. Juli 2024 in den Kinos. Deadpool und Wolverine Außerdem spielen Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams und Matthew Macfadyen mit, mit Gerüchten über Gastauftritte anderer Marvel-Charaktere von 21st Century Fox, darunter Jennifer Garner als Elektra. Es ist der 34. Titel im Marvel Cinematic Universe und der erste Totes Schwimmbad Film, der seit der Übernahme von 21st Century Fox durch Disney im Jahr 2019 veröffentlicht wurde (was die X-Men und mehrere andere Marvel-Charaktere zurück ins MCU brachte).

Es ist auch das erste Mal seit 2017, dass Jackman Wolverine porträtiert Logandas als Abgesang seiner Figur angekündigt wurde.