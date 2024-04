Das Outside Lands Music Festival in San Francisco hat sein Line-up für 2024 bekannt gegeben. Ganz oben auf der Liste stehen die Headliner Tyler, the Creator, The Killers und Sturgill Simpson sowie ein spezielles Country-Musik-Set von Post Malone und ein seltener Live-Auftritt der einzigartigen Grace Jones.

Weitere bemerkenswerte Acts sind The Postal Service, Kaytranda, Slowdive, Jungle, Victoria Monét, Chappell Roan, Romy, Tyla, BadBadNotGood, Kevin Abstract, Killer Mike, The Last Dinner Party, Real Estate, Amyl and the Sniffers, The Japanese House, Ben Howard, Wisp, Billy Woods, The Lemon Twigs, Corinne Bailey Rae, Men I Trust und STRFKR.

Holen Sie sich hier Tickets für Outside Lands 2024

Ebenfalls im Line-up sind Chris Lake, Gryffin, Snoh ​​Aalegra, Young the Giant, ScHoolboy Q, Reneé Rapp, Teddy Swimms, Channel Tres, Charley Crockett, Fletcher, TV Girl, Snakehips, Amen Dunes, Allen Stone, CMAT, Cimafunk, AG Club und mehr. Darüber hinaus gehören The Blessed Madonna, Idris Elba und Seth Troxler zu den Acts, die im elektronischen Tanzraum SOMA von Outside Lands auftreten werden, der 2024 in einem neuen Open-Air-Format stattfinden wird.

Outside Lands 2024 findet vom 9. bis 11. August im Golden Gate Park in San Francisco, Kalifornien, statt. Tickets für das Festival, einschließlich dreitägiger GA-, GA+- und VIP-Pässe, sind ab Mittwoch, 24. April, um 10:00 Uhr PT über die Website des Festivals erhältlich.

Anmerkung des Herausgebers: Wenn Sie an Outside Lands 2024 teilnehmen, können Sie mit Booking.com 15 % auf Reise und Unterkunft sparen. Unterschreiben Sie auch Abonnieren Sie unsere wöchentliche E-Mail-Zusammenfassung zu Live-Musik mit den neuesten Tour- und Festivalankündigungen, Ticketcodes für den Vorverkauf und mehr.