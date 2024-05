Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Maya Hawke schließt sich erneut mit Kyle Meredith zusammen, um darüber zu sprechen Wilde Katzeihr neuer Film, der sowohl als Biopic über den Schriftsteller Flannery O'Connor als auch als Interpretation der südgotischen Prosa des Schriftstellers dient. Hören Sie sich die neue Folge oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Der Fremde Dinge Star spricht darüber, wie die Lektüre von O’Connor in der High School einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen hat, der direkt zur Gründung von führte Wilde Katze. Hawke hatte das Gebetstagebuch der Autorin an ihren Vater (Ethan Hawke) weitergegeben, und nachdem er sich ebenfalls in das Werk verliebt hatte, beschlossen die beiden, ihre Geschichte für die große Leinwand zu adaptieren.

Hawke verrät weiter, wie sie die Stimme und den Rhythmus von O'Connor fand und wie der Stil des Schriftstellers mit dem Songwriting (Hawkes neuem Album) zusammenhängt Chaos-Engel erscheint am 31. Mai) und ob die Filmindustrie an der Schwelle zu einer neuen Ära des unabhängigen Kinos steht oder nicht.

Hören Sie, wie Maya Hawke darüber spricht Wilde Katze und mehr oben, oder schauen Sie sich das Interview unten an.