Es ist 30 Jahre her, seit Alex Proyas‘ düsterer Superheldenfilm Die Krähe, zuerst angekommen. Aus diesem Anlass kommt der Film nur für zwei Nächte in die Kinos.

Die Neuveröffentlichung im Kino erscheint als Teil der „Scream Greats Series“ von Paramount Scares und Fangoria. Speziell, Die Krähe wird am 29. und 30. Mai an teilnehmenden Cinemark-Standorten gezeigt. Tickets und lokale Einträge finden Sie auf der Website von Cinemark.

Neben dem Originalfilm mit Brendan Lee in der Hauptrolle wird die bevorstehende Neuveröffentlichung dem Publikum auch Bonusinhalte zeigen, darunter Produktionsdesigner Alex McDowell, der sich den Film von 1994 noch einmal ansieht, um sein Design zu besprechen.

All dies geschieht natürlich, während ein neues Remake des Films von Regisseur Rupert Sanders näher rückt. Die neue Version mit Bill Skarsgård und FKA Twigs kommt am 23. August über Lionsgate in die Kinos.

Der ursprüngliche Regisseur Proyas hat sich jedoch gegen das Sanders-Remake ausgesprochen und behauptet, dass es das Andenken an Brendan Lee entehrt, der auf tragische Weise starb, nachdem er am Set versehentlich von einer Requisitenpistole angeschossen wurde. In einem inzwischen gelöschten Facebook-Beitrag schrieb Proyas, dass der Film „nicht nur ein Film ist. Brandon Lee starb bei der Herstellung und die Fertigstellung erfolgte als Zeugnis seiner verlorenen Brillanz und seines tragischen Verlusts. Es ist sein Vermächtnis. So soll es bleiben.“

Die Handlung von Die Krähe folgt dem Gothic-Rocker Eric Draven, der zusammen mit seiner Verlobten in Devil's Night in Detroit ermordet wird. Auf der Suche nach Rache wird Dravens Geist wiederbelebt, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Schauen Sie sich unten den Originaltrailer an.