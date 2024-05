Lovers & Friends 2024 wurde in letzter Minute abgesagt, da am Samstag in Las Vegas starke Winde und Unwetter drohten.

Der Nationale Wetterdienst hat für Las Vegas eine Warnung vor starkem Wind herausgegeben, mit der Gefahr anhaltender Windböen von mehr als 60 Meilen pro Stunde. „Auf Anraten des Nationalen Wetterdienstes und in Absprache mit örtlichen Beamten müssen wir die sicherste Entscheidung für unsere Fans, Künstler und Mitarbeiter treffen und das morgige Lovers & Friends Festival absagen“, heißt es in einer Erklärung der Organisatoren.

„Dies war eine unglaublich herzzerreißende Entscheidung, da wir wissen, dass Fans aus der ganzen Welt angereist sind, um diese unglaubliche Aufstellung an Superstars zu genießen, und sich schon seit mehreren Monaten auf dieses Event gefreut haben“, heißt es in der Erklärung weiter. „Wir haben hart daran gearbeitet, für Sie eine tolle Veranstaltung zu gestalten, und wir sind genauso enttäuscht wie Sie.“

Das eintägige Hip-Hop- und R&B-Festival sollte auf dem Las Vegas Festival Grounds stattfinden, mit einem hochkarätigen Line-up, zu dem Usher, Janet Jackson, Backstreet Boys, Lil Wayne, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Nas und Alicia Keys gehörten , Gwen Stefani, Nelly Furtado, Ludacris, Ciara, TLC, MIA, Nelly und Timbaland, unter anderem.

Ticketinhaber erhalten innerhalb von 30 Tagen eine Rückerstattung auf die ursprüngliche Zahlungsweise.