Francis Ford Coppola hat den ersten Einblick gegeben Megalopolissein selbstfinanziertes Science-Fiction-Epos mit Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, DB Sweeney und Dustin Hoffman.

Coppola war ein jahrzehntelanges Projekt, das einen Großteil des 120-Millionen-Dollar-Films selbst finanzierte. Der Film soll im Mai in Cannes uraufgeführt werden, hat sich aber noch keine US-Veröffentlichung gesichert.

Megalopolis wird beschrieben als „eine römisch-epische Fabel, die in einem imaginären modernen Amerika spielt.“ Die Stadt Neu-Rom muss sich verändern, was zu Konflikten zwischen Cesar Catilina, einem genialen Künstler, der den Sprung in eine utopische, idealistische Zukunft anstrebt, und seinem Gegner, Bürgermeister Franklyn Cicero, führt, der weiterhin einem regressiven Status quo verpflichtet ist und Gier und Sonderinteressen aufrechterhält und Partisanenkrieg. Hin- und hergerissen zwischen ihnen ist die Prominente Julia Cicero, die Tochter des Bürgermeisters, deren Liebe zu Cesar ihre Loyalität gespalten hat und sie dazu zwingt, herauszufinden, was ihrer Meinung nach die Menschheit wirklich verdient.“

Megalopolis markiert Coppolas erste Regiearbeit seit 13 Jahren. Bekannt für Filme wie Der Pate, Apokalypse jetztUnd Die Außenseiterführte er zuletzt Regie Twixt in 2011.