John Carpenter versteht den Hype um Christopher Nolans Oscar-prämierten Film nicht Oppenheimer.

„Oppenheimer war in Ordnung. Es war in Ordnung“, sagte der Meister des Horrors in einem Interview für den Musikjournalisten Larry Fitzmaurice Letzter Donut der Nacht Newsletter. „Jeder lobt ihn als den Film des Jahrhunderts – das weiß ich nicht.“

Auf die Frage, ob ihm Nolans Filme im Allgemeinen gefallen, antwortete Carpenter: „Ja, ich denke, sicher.“

Carpenter war jedoch von Bradley Coopers „großartigem“ Leonard Bernstein-Biopic beeindruckt Maestrowas ihm „sehr viel Spaß gemacht“ habe.

Kombiniert mit seinen vorherigen Kommentaren zu Barbiekönnen wir Carpenter zu den relativ wenigen Kinogängern zählen, die das nicht verstanden haben Barbenheimer Phänomen als Ganzes. Im Oktober letzten Jahres sagte er Barbie war nichts für „meine Generation“ und gab zu, dass die „Patriarchatssache“ „direkt über meinen Kopf gegangen“ sei.

Carpenters Interview diente als Werbung für sein neues Album. Verlorene Themen IV: Noir. Das 10-Track-Projekt wurde heute (3. Mai) eingestellt und mit seinen häufigen Mitarbeitern, Sohn Cody Carpenter und Patensohn Daniel Davies, erstellt.

