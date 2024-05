Halten Sie sich fest, Nathan Fielder und Emma Stone schließen sich für den neuen Film wieder zusammen Schachmattentsprechend der Hollywood-Reporter. Es handelt sich um eine Adaption des kommenden gleichnamigen Sachbuchs von Ben Mezrich, das sich mit einem Skandal aus dem Jahr 2022 befasst, der die Schachwelt erschütterte.

Fielder und Stone haben uns zuletzt umgehauen Der Fluch, eine schwarze Komödie bei Showtime. Diesmal übernimmt Fielder die Regie, während Stones Fruit Tree-Banner produzieren wird. Das gesamte Projekt wird von A24 geleitet, das Angebote von viel größeren Studios mit einer angeblich siebenstelligen Garantie umgehauen hat. „Das habe ich bei A24 noch nie erlebt“ THR zitiert einen Insider. Und was könnte A24 so aufregend machen?

Im Jahr 2022, beim St. Louis-Stopp der Grand Chess Tour, verärgerte der 19-jährige Hans Niemann Magnus Carlsen, die 31-jährige Nummer 1 der Welt und wohl stärkste Spieler aller Zeiten. Als Schach-Nerd, der dieses Spiel live verfolgte, fühlte es sich an, als würde der Top-Tennis-Setzte in der ersten Runde eines Majors verlieren – selten genug, um die Augenbrauen hochzuziehen, aber nicht völlig schockierend. Dann geschah etwas Beispielloses: Carlsen zog sich aus dem Turnier zurück, während sein Team den Medien mitteilte, dass Niemann betrogen hatte.

Gerüchte hatten Niemann jahrelang verfolgt, und Chess.com bestätigte später, dass er im Online-Spiel betrogen hatte. Aber online Hilfe zu bekommen, ist so einfach wie das Öffnen eines zweiten Browserfensters, während es bei einem Top-Turnier viel schwieriger ist, über das Spielbrett zu schummeln: Teilnehmer passieren Metalldetektoren, Telefone sind verboten und Monitore patrouillieren im Spielsaal. Für viele Beobachter sah es auch nicht so aus, als ob Carlsen langsam von einem überlegenen mechanischen Verstand unter Druck gesetzt worden wäre, wie es bei Computer vs. Großmeister normalerweise der Fall ist. Stattdessen schien es so, als hätte Carlsen im Endspiel einen Fehler gemacht und dann einen Anfall bekommen, als er verlor.

Als nächstes kamen die Fragen: Wie genau hätte Niemann betrogen? Memes hatten die Antworten und eine nie ernst gemeinte, aber ziemlich amüsante Theorie über vibrierende Analkugeln ging viral. Seitdem sind fast zwei Jahre vergangen, und in der Zwischenzeit haben sowohl Carlsen als auch Niemann fast jede Gelegenheit genutzt, um sich noch dümmer zu machen. Wenn Sie nur Nathan Fielder kennen oder sich nur mit Schach beschäftigen, haben Sie keine Ahnung, wie perfekt diese beiden zueinander passen.

Stones Zusammenarbeit mit Fielder ist nur eine von vielen künstlerischen Partnerschaften, die derzeit Früchte tragen. Nachdem sie mit Yorgos Lanthimos einen Oscar gewonnen hatte Arme Dinger, Sie spielt in seinem nächsten Film mit, Arten der Freundlichkeit, und ihr wurde kürzlich eine Assistenz bei Taylor Swifts „Florida!!!“ zugeschrieben. Stone trat kürzlich auch der Besetzung eines weiteren A24-Films bei, Ari Asters Eddington.