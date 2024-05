Dua Lipa hat ein lustiges Wochenende. Am Freitag veröffentlichte sie ihr drittes Studioalbum, Radikaler Optimismusund am Samstag trat sie doppelt an Samstagabend Livemoderiert und spielt ihre Songs „Illusion“ und „Happy for You“.

Lipa eröffnete die Show mit einem Monolog, in dem sie sich an ihre Eltern richtete und ihren „radikalen Optimismus“ für jede Situation (mit Ausnahme der Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem) zum Ausdruck brachte. Sie zeigte während der gesamten Folge eine gute Leistung, insbesondere für ihr Musical Segmente.

Lipa wurde von Troye Sivan vorgestellt und lieferte eine optimistische Interpretation des Radikaler Optimismus Single „Illusion“ mit Hilfe eines starken Ensembles und einer Crew von Ersatztänzern. Für ihren zweiten Song holte Lipa den Albumabschluss heraus, „Happy for You“, und singt den Schlussrefrain voller Leidenschaft. Sehen Sie sich unten Videos der Aufführungen an.

Zu den weiteren Höhepunkten der Folge gehörte ein Sketch über „winzige Statement-Pins“, die Prominente bei Preisverleihungen tragen können, und eine Ode an „ein großes Aluminiumtablett mit Penne alla Wodka“. Weitere Skizzen finden Sie hier.

Jerry Seinfeld trat ebenfalls auf und sprach mit Colin Jost von Weekend Update über „einen Mann, der zu viel Presse gemacht hat“, eine Anspielung auf seine jüngste Pressetour zur Unterstützung von Ungefrostet (wodurch er „die extreme Linke und den PC-Mist“ für den Untergang der Sitcoms verantwortlich machte).

