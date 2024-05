Bernard Hill, der englische Schauspieler, bekannt für seine Rollen in Filmen wie Titanic, Der Herr der Ringe, und mehr, ist gestorben. Er war 79 Jahre alt.

Hills Tod wurde am Sonntag von seinem Agenten Lou Coulson bestätigt (laut BBC).

Hill wurde am 17. Dezember 1944 in Manchester, England, als Sohn eines Bergmanns geboren und wuchs unter Arbeiterbedingungen auf. Nach seinem Abschluss an der Manchester School of Theatre im Jahr 1970 begann er seine Schauspielkarriere mit einer Reihe von Fernseh- und Filmauftritten. 1976 hatte er eine kleine Rolle in der Serie Ich, Claudiusund 1979 debütierte er als Yosser Hughes in dem Fernsehspiel Das schwarze Zeugdie dann zur gefeierten Serie wurde, Jungs vom Blackstuff.

Als Hughes gab Hill der Arbeiterklasse Englands während der wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten der Thatcher-Ära eine Stimme. Das Schlagwort seiner Figur – „Gizza' Job“ oder „Gib uns einen Job“ – ein arbeitsloser Asphaltschichtarbeiter, der darum kämpft, ein Gefühl der Würde zu bewahren – fand bei vielen Anklang und wurde in den 1980er Jahren zu einem beliebten Ausdruck.

Nach Jungs vom BlackstuffHill erschien in Filmen wie Gandhi und weitere BBC-Fernsehsendungen, in denen der Herzog von York in einer Serie über Heinrich VI. und John Lennon im Titel von 1985 dargestellt wird John Lennon: Eine Reise durch das Leben.

In den 1990er Jahren trat Hill neben Michael Douglas und Val Kilmer in dem menschenfressenden Löwenfilm auf. Der Geist und die Dunkelheitund startete damit eine Reihe größerer Filmauftritte. Im Jahr 1997 hatte er vielleicht eine seiner bekanntesten Rollen: die des Kapitäns Edward James Smith in James Camerons Meisterwerk von 1997. Titanic.

Darüber hinaus TitanicEine weitere von Hills ikonischen Rollen war die Rolle des Königs Théoden von Rohan im zweiten und dritten Film von Peter Jacksons Epos Herr der Ringe Trilogie, die angesichts von Saurons Armee die klassischen Zeilen liefert: „Steht auf, Reiter von Theoden! Speere werden geschüttelt, Schilde werden zersplittert! Ein Schwerttag, ein roter Tag, bevor die Sonne aufgeht! Reite dem Untergang und dem Weltuntergang entgegen!“ Sehen Sie sich unten einen Clip der Szene an.

Zwischen diesen beiden Rollen hatte sich Hill tatsächlich die Auszeichnung verdient, der einzige Schauspieler zu sein, der jemals in zwei Filmen mitgewirkt hat, die elf Oscar-Preise gewonnen haben.

In den 2000er und 2010er Jahren arbeitete Hill weiter und trat in Filmen wie 2008 auf Walküreund Erzählserien für die BBC Ozean-Odyssee, Wildes China, und mehr. Tatsächlich arbeitete er bis zu diesem Jahr weiter und wird sogar in der zweiten Staffel des TV-Dramas auftreten. Der Antwortendedas heute, am 5. Mai, Premiere hat.

Hill hinterlässt seine Frau, die Schauspielerin Marianna Hill, und ihren gemeinsamen Sohn Gabriel.