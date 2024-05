Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Der Filmemacher Prentice Penny spricht mit Kyle Meredith über seine Hulu-Dokumentationen Schwarzes Twitter: Die Geschichte eines Volkesdas die Posts, Accounts und Memes auflistet, die Black Twitter zu einer so einflussreichen Kraft in nahezu jedem Aspekt des amerikanischen politischen und kulturellen Lebens gemacht haben. Hören Sie sich die neue Folge oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Penny – die Autorin, Regisseurin und Produzentin dahinter Unsicher Und Entkorkt — spricht darüber, warum er das Bedürfnis verspürte, die Geschichte von Black Twitter und den dadurch entstandenen sozialen Bewegungen zu erzählen. Er befasst sich mit den Handles, Hashtags und Memes, die die Kultur befeuerten, und erörtert, wie der Verkauf der Social-Media-Plattform an Elon Musk die Produktion der Dokumentationen beeinflusst hat. Anschließend geht er darauf ein, wie schwarze Menschen in einer Post-Twitter-Umgebung immer noch Gemeinschaft finden werden und wie sich das alles auf die bevorstehenden Wahlen auswirken könnte.

Hören Sie zu, wie Prentice Penny darüber spricht Schwarzes Twitter: Die Geschichte eines Volkes und mehr oben, oder schauen Sie sich das Interview unten an. Um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben Kyle Meredith mit… Folgen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; und bleiben Sie über alle unsere Serien auf dem Laufenden – einschließlich unserer neuen Comedy-Serie Lange nicht gesehen – indem Sie dem Consequence Podcast Network folgen.

