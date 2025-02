In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute bricht der Singer-Songwriter Michigander sein selbstbetiteltes Projekt zusammen.

Vielleicht hat Jason Singer, ohne zu wissen, wie leider das Thema der LP sein würde, ein Album für die Times. Singer ist der Frontmann und mehrstufige Talent hinter Michigander, dem in Nashville ansässigen Projekt jetzt mit einem Debütalbum in der Welt.

Vor der selbstbetitelten LP ging eine Reihe von Singles voraus, die den offenen, aber aufschlussreichen Songwriting-Stil des Sängers demonstrierten und Lieder lieferten, die bequem an der Kreuzung von Indie und Rock stehen. Von der persönlichen zur Hymne, Michigander fängt die Angst, Frustration und Angst vor unserem gegenwärtigen Moment auf eine Weise ein, die allzu nachvollziehbar und dringend ist.

„Jeden Tag wache ich auf und lese einige schreckliche Nachrichten darüber, wie unser Land bergab geht“ Folge.

Die Perspektive ist in ein detailliertes Geschichtenerzählen eingewickelt, wobei die Reise des Albums die Schwierigkeit widerspiegelt, in Zeiten von Turbulenzen auf großer und kleiner Ebene zu existieren. „Ich denke, ich möchte, dass die Leute erkennen, dass das Aufwachsen beängstigend ist, und das ist in Ordnung“, sagt er über die Themen des Albums. „Es ist in Ordnung, sich zu ändern, es ist in Ordnung, auf neue Weise zu denken. Es ist in Ordnung, das zu ändern, was Sie glauben.“

In den kommenden Monaten wird Michigander mit Dawes (Grab Tickets hier) auf die Straße gehen. „Es wird wirklich etwas Besonderes sein, sie jeden Abend spielen zu sehen“, sagt er.

Strom Michigander unten und lesen Sie weiter für Sängers Track von Track Insights in den Hintergrund jedes Songs.

„Übertragen“:

In diesem Fall geht es darum, wie die Welt manchmal so verrückt ist, dass es sich anfühlt, als wären wir in einer Fernsehsendung. Ich fühle mich wie jeden Tag wache ich auf und lese einige schreckliche Nachrichten darüber, wie unser Land bergab geht. Es nervt.

„Emotional“:

Bei „emotional“ geht es darum, wie wir alle nur versuchen, unser Bestes zu geben. Am Leben zu sein ist schwer. Wir alle versuchen nur unser Bestes, obwohl wir menschlich sind. Der Schlüssel ist, einfach weiterzumachen.

„Seelenfrieden“:

Ich habe diesen mit Butch Walker geschrieben. Es geht darum, reich an Mindestlohn zu leben. Es geht darum, wie sich das Verlieben nicht all Ihre Probleme löst. Es geht darum, wie das Gras auf der anderen Seite des Zauns wirklich immer grüner ist.

„Aufgabe“:

Dies ist einer der letzten Songs, die ich für dieses Album geschrieben habe. Im vergangenen Januar ging ich in eine kleine Kabine, um zu versuchen, ein paar Songs zu schreiben, und schließlich schrieb ich nur diese. Ich war so stolz darauf, dass ich anstatt zu versuchen, es zu übertreffen, einfach in dieser Nacht nach Hause gefahren ist.

„Letterman“:

Dies war einer der ersten Songs, die ich für das Album geschrieben habe. Ich hatte meine Gitarre in einer niedrigeren Stimmung und fing gerade an, dieses Riff immer wieder zu spielen. Ich habe es auf meinem Computer geschleudert und darüber hinaus geschrieben. Dies ist einer dieser Songs über das Aufwachsen und das Zusammenleben mit der Welt, die sich um Sie herum verändert.

„Breaker Box“:

Ich habe diesen mit Trent Dabbs und Jeremy Luttio geschrieben. Ich denke, das war das härteste Lied, um richtig zu werden. Ich glaube, ich habe versucht, viel mit diesem zu sagen, ohne zu spezifisch zu sein. Es ist ein Lied darüber, dass die schlechten Entscheidungen anderer Menschen Ihre Gefühle nicht bestimmen, was ich wirklich zu kämpfen habe.

„Spuckenbild“:

Dieser Track hat den Schnitt fast nicht geschafft, aber Jeremy hat ihn bearbeitet, und es stellte sich heraus, dass er einer meiner Lieblingslieder auf dem Album war. Es hat einen meiner Lieblingstexte: „Wie lange dauert es, um den Hügel zu bauen, auf dem du stirbst?“ In diesem Song geht es darum, deine Freunde so zu akzeptieren, wer sie sind.

„Ich werde in Ordnung sein“:

Ich schrieb dies über meine ersten Panikattacken. Ich war 2024 bei SXSW und dachte, ich hätte einen Herzinfarkt. Ich ging zu dringender Sorgfalt und alles war in Ordnung. Seitdem hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben so viele schwere Panikattacken und so viel Angst. Es war so ein seltsames neues Gefühl. Es hat viel Arbeit, Therapie und Medikamente gebraucht, aber ich habe derzeit das Gefühl, dass ich es unter Kontrolle habe.

(Randnotiz: Wenn Sie zu kämpfen haben, sprechen Sie bitte mit jemandem. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Sprechen Sie mit einem vertrauenswürdigen Freund. Sie können es überwinden.)

„Wichtig“:

Dies war einer meiner Favoriten, um live zu spielen. Dies sollte ursprünglich ein optimistisches Rock -Song sein, aber als ich es mit Chris Koo und Sam Hollander schrieb, zeigte ich es ihnen am Klavier, und sie waren überzeugt, dass es eher eine Ballade war. Sie hatten Recht. Ich verehre dieses Lied und kann nicht glauben, dass es meins ist.

„Folge“:

Schrieb diesen mit Trent Dabbs. Es war unser erstes Zusammenarbeit. Es ist ein Lied über die Erkenntnis, dass Sie möglicherweise Menschen entwachsen haben, mit denen Sie sich früher sehr nahe gefühlt haben.

„Socialite“:

Dies war mein erster echter Versuch, ein „politisches“ Lied zu schreiben. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich schwierig ist, das zu schaffen – ich bin mir nicht sicher, ob ich es getan habe. Ich werde den Zuhörer der Richter sein. Es ist ein Lied über die radikale Ideologie einer Gehirnwäsche. Es ist ein Lied für all die Hasser, die mir sagen, ich solle „an der Musik bleiben“, wenn ich eine Meinung teile.

„Haar“:

Dieses Lied ist so etwas Besonderes. Ich habe es geschrieben, als ich ein Klavier der Erbstück -Familie bekam. Ich habe diesen Klavierteil geschleudert und das Lied in eine Take geschrieben. Dieser bringt mich zum Weinen. Ich hoffe es bringt dich auch zum Weinen.