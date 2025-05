Es ist Zeit, eine weitere Episode von Mixtapes zu drehen!, In der Künstler gezwungen sind, eine verrückte Wiedergabeliste zu machen, die auf Verrücktenanforderungen basiert. Dieses Mal fährt Cameron Lew von Ginger Root eine beeindruckende Sammlung von Songs zusammen.

Cameron Lew von Ginger Root kam kürzlich vorbei, um an unserer Mixtapes -Serie teilzunehmen, in der er die idealen Songs für die entscheidendsten (und manchmal lächerlichen) Momente des Lebens anbot. Lew zwischen der Auswahl von Tracks für Szenarien wie Love, die sich umarmt oder abgelehnt hat, die Turbulenzen überlebte und sogar ohne Toilettenpapier gefangen wurde, enthüllte Lew viel über seinen vielseitigen und studierten musikalischen Geschmack – sowie seinen Sinn für Humor.

Holen Sie sich hier Ingwer -Wurzel -Tickets

Wie er, als er an einem Kisten -Digging -Tauchgang teilnahm, zog der Mastermind der Ingwerwurzel einige tiefe Schnitte für seine Mixtapes -Playlist heraus. Es gibt „Pop Bar“ von Dirt Bike, um die Line-Six-to-Headliner-Coachella-Sprung, „Anata Ni Teleport“ („あなたにテレポート“) von Sumiko Yamagata zu machen, um die Kraft des Fluges zu erlangen, und das Zuckerplastik „Another My My“, um sein jüngeres Selbst auf der Spur zu halten. „Wenn ich nichts über diese Band wüsste, wäre ich momentan nicht hier“, sagt er. „Es ist eine Band aus den 90ern aus LA in der Power -Pop -Szene, die von meinem Highschool -Lehrer vorgestellt wurde.“

Er muss uns später sagen, ob er „Paprika“ wirklich wirkt, als seine Tour mit dem japanischen Frühstück endete, und ob er in der Lage war, die Texte in jetzt „Show 10“ auswendig zu lernen. Für andere Aufforderungen verdoppelte er sich tatsächlich mit seiner eigenen Wendung in der Situation: Watch zu früh aufgewacht? Möchten Sie wieder schlafen gehen (Blüte Dearies beruhigender „Sonntagnachmittag“) oder Ihren Tag beginnen (Kero Kero Bonitos „Abschluss“)? Flugzeugturbulenzen? Du wirst mit dem Flugzeug (White Denims „Es vielleicht dunkel“ rocken oder den verlorenen Song auswählen, den du jemals hören wirst (The Ending Medley on the Beatles “ Abbey Road)?

Sehen Sie, was andere Tracks Ingwer Root auf seine Mixtapes-Wiedergabeliste setzen, indem Sie sich das vollständige Video-Interview (oder auf YouTube) ansehen, das bei Los Angeles ‚Gold-Diggers Sound aufgenommen wurde. Sie können auch die vollständige Spotify -Wiedergabeliste unten anhören.

Mit ihrer Tour mit dem japanischen Frühstück wird Ginger Root später in diesem Sommer wieder unterwegs sein. Hier können Sie Tickets schnappen.