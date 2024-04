Fast 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung Der Frühstücks-Club Star Molly Ringwald äußerte sich dazu, dass Teile des klassischen John-Hughes-Films nicht mithalten konnten.

In einem aktuellen Interview mit UK's Die ZeitenRingwald sprach darüber, den Film aus einer modernen Perspektive noch einmal zu betrachten, während sie ihn mit ihrer Tochter Mathilda noch einmal ansah.

„Es gibt vieles, was ich an dem Film wirklich liebe, aber es gibt Elemente, die nicht gut gealtert sind – wie Judd Nelsons Charakter John Bender, der meine Figur im Wesentlichen sexuell belästigt“, sagte Ringwald. „Ich bin froh, dass wir uns das ansehen und sagen können, dass die Dinge jetzt wirklich anders sind.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Ringwald über ein erneutes Anschauen spricht Der Frühstücks-Club mit einer neuen Perspektive. In einem Aufsatz aus dem Jahr 2018 für Der New YorkerDer Schauspieler verwies auf eine Szene, in der Nelsons Bender am Rock ihrer Figur Claire hochschaut. „Ich machte mir Sorgen, dass sie einige Aspekte davon als beunruhigend empfinden würde“, schrieb sie, „aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass es mich letztendlich am meisten beunruhigen würde.“

Sie schrieb auch darüber, dass Benders Behandlung von Claire während des gesamten Films eine sexuelle Belästigung darstellte: „Wenn er sie nicht sexualisiert, lässt er seine Wut mit bösartiger Verachtung an ihr aus, nennt sie ‚erbärmlich‘ und verspottet sie als ‚Queenie‘.“ Es ist die Ablehnung, die seine Wut weckt.“

Obwohl Ringwald erkennt, dass Hughes‘ Filme nicht den modernen Standards entsprechen, hat er doch gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit dem Regisseur. „Das waren alles wirklich unterhaltsame Filme“, sagte sie Die Zeiten. „Er ließ einfach die Kamera laufen und wir improvisierten. Es war eine sehr freie, kreative Erfahrung.“

Ringwald spielte zuletzt in „Ryan Murphy’s“ mit Fehde: Capote gegen die Swansdas Anfang des Jahres Premiere hatte, und der Thriller von 2023 Schlechte Dinge.

