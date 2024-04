FolgeOhne die Hilfe einiger unserer Lieblingsbassisten hätte die Bass Week von nicht zustande kommen können. Lesen Sie nach der Umfrage die Auswahl von 10 Alben mit großartigem Bassspiel von Trevor Dunn von Mr. Bungle, Nick Harmer von Death Cab for Cutie, Blu DeTiger und dVergessen Sie nicht, sich unsere Liste der 100 größten Bassisten aller Zeiten anzusehen.

Wie wir hier bei Folge Nachdem wir unsere Subwoofer leiser gestellt und die Bass Week beendet haben, wollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um allen zu danken, die das möglich gemacht haben – den wirklich knallharten, verdammten Bassisten selbst. Ohne den Beitrag einiger unserer Lieblingsspieler hätten wir eine solche Feier nicht auf die Beine stellen können, und deshalb ist es an der Zeit, sie für sich selbst sprechen zu lassen.

Nachfolgend finden Sie die ungekürzten Umfrageantworten, die wir erhielten, als wir uns an die Experten wandten und fragten: „Wer sind die fünf Menschen, die Sie für die größten Bassisten aller Zeiten halten, und warum?“ Nicht jeder einzelne erwähnte Spieler hat es auf die endgültige Liste geschafft, aber jeder einzelne von ihnen hat ganz sicher seine Blumen verdient.

Nehmen Sie also an diesem Low-End-Liebeskreis teil und lesen Sie, wer Leute wie Cone McCaslin von Sum 41, Nestor Chumak von PUP, Julia Cumming von Sunflower Bean, Tobin Esperance von Papa Roach und so viele mehr für die Besten aller Zeiten hält Nimm einen Viersaiter.