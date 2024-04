Die legendäre elektronische Jam-Band The Disco Biscuits hat kürzlich pünktlich zu ihrem bevorstehenden Auftritt bei Texas Eclipse ihr neuntes Studioalbum vorgestellt, eine Weltraumsaga mit dem Titel „Revolution in Motion“. Das von Derek VanScoten, auch bekannt als Cloudchord, produzierte Album umfasst 14 Titel und wurde in vier Teilen veröffentlicht, die jeweils von 3D-Animationsfilmen im Comic-Stil begleitet werden, die von Blunt Action erstellt und auf der YouTube-Seite der Band veröffentlicht wurden.

Das Album erzählt eine faszinierende Geschichte von außerirdischen Wesen, die über New York City herfallen, um Menschen zu Studienzwecken einzufrieren und zu entführen, nur um dort auf unerwarteten Widerstand von niemand anderem als The Disco Biscuits zu stoßen. Im weiteren Verlauf der Geschichte begleitet die Band die außerirdischen Außenseiter zurück auf ihren Heimatplaneten und demonstriert ihrer Königin die transformative Kraft der Musik, in der Hoffnung, die Unruhen unter ihrem Volk zu unterdrücken. Alle 14 Titel des Albums wurden in den letzten zwei Jahren live aufgeführt und verfeinert, wobei viele zu festen Bestandteilen der Auftritte der Band wurden und als Plattformen für improvisatorische Erkundungen dienten. Das Konzept für die Weltraumoper wurde im August 2021 von Jon Barber und seinem Mitarbeiter Joey Friedman konzipiert, das Songwriting beginnt Anfang 2022 zusammen mit Aron Magner.

Alles in allem wird „Revolution In Motion“ dem Hype gerecht und ist eine weitere beeindruckende Veröffentlichung dieser legendären Kraft in der elektronischen Musikszene.

Hören Sie unten!